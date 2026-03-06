Tên lửa đạn đạo Khorramshahr 4 của Iran.

Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran được coi là biến thể mới nhất của dòng tên lửa Khorramshahr, đã trải qua những thay đổi lớn ở nhiều bộ phận.

Trong số những thay đổi quan trọng nhất, có thể kể đến việc sử dụng nhiên liệu hypergolic và động cơ mới. Khorramshahr-4 được trang bị động cơ Arvand, một trong những động cơ nhiên liệu lỏng tiên tiến nhất của Iran, để sử dụng nhiên liệu hypergolic.

Một đặc điểm khác của tên lửa này là khả năng lưu trữ nhiên liệu bên trong tên lửa Khorramshahr-4 trong nhiều năm. Nhờ khả năng này, người ta có thể bơm nhiên liệu vào tên lửa và lưu trữ trong nhiều năm.

Vì lý do đó, tên lửa luôn sẵn sàng phóng và không cần mất nhiều thời gian để tiếp nhiên liệu. Do đó, thời gian chuẩn bị và đưa tên lửa vào vị trí phóng đã giảm xuống dưới 12 phút.





Theo các tuyên bố và thông tin từ các nguồn quân sự, tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn lên đến 2.000km và đầu đạn nặng 1500kg. Tuy nhiên, dựa trên một số dữ kiện, dường như tầm bắn của tên lửa được cố tình công bố thấp hơn tầm bắn thực tế. Các chuyên gia tin rằng, tầm bắn thực sự của tên lửa này có thể lên đến 4.000km.

Nhìn chung, đầu đạn của tên lửa này, với chiều dài 4m và trọng lượng 1.500kg, là một trong những đầu đạn lớn nhất và nặng nhất do Iran sản xuất, đồng thời cũng có khả năng chống lại chiến tranh điện tử.

Cần lưu ý rằng, trong số 1.500kg này, khoảng 1.000kg là chất nổ và 500kg liên quan đến động cơ, hệ thống dẫn đường, thiết bị, v.v.

Đầu đạn của tên lửa này có thể là một đầu đạn đơn nặng hoặc dưới dạng nhiều đầu đạn nhẹ hơn, và nó cũng sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau như đầu đạn nhiệt áp.

Tên lửa Khorramshahr-4 đạt tốc độ Mach 16 ngoài khí quyển và Mach 8 trong khí quyển trước khi va chạm mục tiêu, sai số vòng tròn xác suất (CEP) dự kiến của tên lửa này là từ 10 đến 30m ở khoảng cách 2.000km. Tuổi thọ nhiên liệu bên trong tên lửa cũng được cho là tối đa 3 năm.

Tốc độ Mach 16 ngoài khí quyển Trái đất và việc sử dụng động cơ dẫn hướng để điều khiển và điều chỉnh quỹ đạo của đầu đạn khiến các hệ thống tên lửa không gian rất khó đánh chặn và phá hủy tên lửa này.

Tốc độ Mach 8 trong giai đoạn cuối cùng trong khí quyển là một tốc độ rất tốt, khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trở nên rất khó khăn.

Bên cạnh tính năng này, tên lửa Khorramshahr 4 sử dụng hệ thống phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo với khả năng cơ động cần thiết, có thể đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương và né tránh tên lửa địch.





Trong số các khả năng khác của Khorramshahr 4 là khả năng sử dụng radar và đầu dò quang học riêng lẻ hoặc đồng thời với trí tuệ nhân tạo, để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền, được lắp đặt trên tên lửa tùy thuộc vào loại nhiệm vụ và mục tiêu.

Tên lửa Khorramshahr-4 có thể mang nhiều đầu đạn bên trong đầu đạn chính, và mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu độc lập.