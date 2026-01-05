Biệt đội kỳ lạ ra vào mỏ vàng liên tục, có thể cõng 50 tấn vật liệu mà không tốn một giọt xăng dầu

Eldorado Gold, một công ty khai thác mỏ của Canada, đã công bố kế hoạch sử dụng xe điện khai thác mỏ Sandvik TH550B. Công ty đã xác nhận đặt hàng 10 xe điện chạy bằng pin Sandvik (BEV) với tổng giá trị đơn hàng là 17 triệu USD (khoảng 446 tỷ đồng).

Những chiếc xe mới này sẽ được đưa vào sử dụng tại mỏ vàng Lamaque của Eldorado ở Val-d'Or, Québec, và nhằm mục đích thay thế đội xe chạy bằng động cơ diesel hiện có. Việc giao xe tải sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên năm 2026, những chiếc cuối cùng sẽ đến vào đầu năm 2027.

Những chiếc xe tải mới này hoạt động hoàn toàn bằng pin dung lượng lớn, có thể thay thế trong vài phút thay vì phải chờ sạc.

Khác với các loại xe chạy bằng dầu diesel, những chiếc xe điện mới này không thải ra khí thải, điều này đặc biệt quan trọng trong các hoạt động khai thác mỏ dưới lòng đất. Eldorado đã thử nghiệm hai chiếc xe tải này và chúng hoạt động tốt đến mức công ty đã đặt hàng thêm 10 chiếc nữa.

Xe điện "sạc" nhanh như đổ xăng

“Xe điện chạy bằng pin của Sandvik đã chứng minh được khả năng hoạt động dưới lòng đất tại Lamaque, và đơn đặt hàng này khẳng định sức mạnh của dòng sản phẩm xe điện chạy bằng pin của chúng tôi,” Mats Eriksson, Chủ tịch lĩnh vực khai thác mỏ của Sandvik, giải thích.

“Chúng tôi tự hào mở rộng quan hệ đối tác với Eldorado Gold và hỗ trợ chiến lược của họ nhằm tăng cường hiệu quả, an toàn và tính bền vững trong hoạt động khai thác mỏ,” ông nói thêm.

Những chiếc xe tải mới được đặt hàng cũng không phải là xe nhỏ, mà là những cỗ máy khổng lồ có khả năng chở tải trọng lên đến 50 tấn. Chúng cũng không hề chậm, tốc độ tối đa khi chở đầy tải là 37km/h.

Máy TH550B sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LiFePO4, hay LFP) 354 kWh, đủ năng lượng cho nhiều giờ hoạt động. Loại pin này an toàn hơn nhiều so với pin lithium giàu niken, vì nguy cơ cháy nổ là một vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng khi làm việc dưới lòng đất.

Nhưng điểm độc đáo của xe tải Sandvik là khả năng thay pin "AutoSwap" của chúng.

Khi xe tải cần sạc pin, chúng có thể di chuyển đến trạm chuyên dụng, nơi hệ thống robot sẽ tháo bộ pin rỗng. Sau đó, một bộ pin đã được sạc đầy sẽ được lắp vào, cho phép xe tải tiếp tục hoạt động với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Toàn bộ quá trình thay pin chỉ diễn ra trong vài phút, thay vì hàng giờ như các phương pháp sạc xe điện thông thường. Toàn bộ quy trình này tương tự như một pha dừng tiếp nhiên liệu nhanh chóng trong cuộc đua Công thức 1, nhưng dành cho các phương tiện khai thác mỏ khổng lồ.

Khai thác mỏ sạch hơn

Điều này không chỉ thú vị ở bản thân nó mà còn mang lại một số lợi ích rất quan trọng cho các hoạt động như khai thác mỏ. Bằng cách thay thế xe tải động cơ đốt trong, việc sử dụng xe điện (BEV) làm giảm đáng kể lượng khí thải độc hại, cũng như sự tích tụ nhiệt dưới lòng đất.

Xe điện B của Sandvik cũng êm hơn nhiều và tạo ra ít rung động hơn so với các xe tải chạy bằng diesel thông thường. Điều này cũng giúp giảm nhu cầu vận hành các hệ thống thông gió tốn kém để giữ cho không khí trong hầm mỏ trong lành.

Có thể nói đây là một lợi thế lớn, vì trong các hầm mỏ sâu, thông gió là một trong những khoản chi phí năng lượng lớn nhất. Việc loại bỏ xe tải chạy bằng diesel đồng nghĩa với việc Eldorado cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều trong tương lai bằng cách giảm thiểu nhu cầu thông gió.

Điều này cũng có thể mở ra khả năng khai thác sâu hơn mà không cần đào thêm các giếng thông gió khổng lồ. Ngoài khai thác vàng, xe điện như của Sandvik cũng có thể được triển khai trong các mỏ khác, đặc biệt là những mỏ khai thác nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất xe điện.

Khai thác mỏ sạch hơn sẽ cho phép khai thác nhiều hơn, điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai ngành công nghiệp cùng một lúc. Một kết quả đôi bên cùng có lợi cho tất cả các bên liên quan.