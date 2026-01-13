Biến Toyota Alphard thành sedan nhưng lại rất Lexus LS: Chỉ có 1 chiếc duy nhất trên thế giới, động cơ 365 mã lực

Chú thích ảnh

Trong khi Lexus từng khiến giới mộ điệu xôn xao với ý tưởng biến LS thế hệ mới thành một mẫu minivan 6 bánh, thì tại Nhật Bản, các sinh viên lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại: biến cảm hứng minivan thành sedan. Dự án do sinh viên Trường Cao đẳng Ô tô Nihon (NATS) thực hiện đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026.

Sinh viên đã biến một sedan hạng sang thành bản minivan “lai” độc nhất vô nhị, trông kỳ lạ nhưng lại hài hòa đáng ngạc nhiên, với các chi tiết thật và không dùng thủ thuật kỹ thuật số. Ảnh: Carscoops

Ý tưởng của nhóm xuất phát từ một câu hỏi khá "dị": điều gì sẽ xảy ra nếu một mẫu minivan quen thuộc như Toyota Vellfire (Toyota Alphard ở Việt Nam) mang hình hài của sedan? Thay vì dựng mô hình kỹ thuật số, các sinh viên NATS lựa chọn cách làm truyền thống hơn nhưng cũng thách thức hơn - trực tiếp chế tạo chiếc xe ngoài đời thực, với các chi tiết và linh kiện thật.

Lexus LS khoác "áo" Toyota Alphard

Nền tảng của dự án là một chiếc Lexus LS 460 đời 2011, thuộc thế hệ LS thứ tư (sản xuất giai đoạn 2006 - 2017). Đây vốn là sedan hạng sang cỡ lớn, mang lại không gian và kết cấu phù hợp cho những can thiệp mạnh về thiết kế ngoại thất.

Nền tảng ban đầu là Lexus LS 460 đời 2011, sau đó được các sinh viên “khoác” lên những đường nét thiết kế mượn từ Toyota Vellfire. Ảnh: Carscoops

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh khi sử dụng cụm đèn pha LED và cản trước lấy từ Toyota Vellfire/Alphard. Do khác biệt về tỷ lệ, cản trước đã được tinh chỉnh, rút ngắn để phù hợp với dáng sedan. Dù vậy, tổng thể phần đầu vẫn giữ được sự liền lạc, cho thấy mức độ hoàn thiện cao của dự án sinh viên.

Thân xe LS gần như giữ nguyên phom dáng cơ bản, nhưng được mở rộng vè bánh trước và sau, đi kèm ốp hông thể thao hơn. Bộ mâm 21inch của WORKS kết hợp hệ thống treo khí nén giúp chiếc xe có dáng thấp, đậm chất trình diễn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tiếp tục được mượn từ Vellfire/Alphard, kết hợp cánh gió nhỏ gọn và cản sau chỉnh sửa với các chi tiết mạ chrome, tạo cảm giác vừa lạ vừa quen.

Nội thất làm mới vừa đủ, động cơ giữ nguyên

Khoang nội thất không bị can thiệp quá sâu. Xe được bọc ghế mới, sử dụng áo ghế Eltide, bổ sung các chi tiết da lộn trên táp-lô và ốp gỗ trên vô-lăng. Cách tiếp cận này giúp giữ lại tinh thần sang trọng vốn có của Lexus LS, đồng thời tạo điểm nhấn mới mẻ.

Về cơ khí, "Toyota Alphard Sedan" vẫn giữ nguyên “chất” LS. Ảnh: Carscoops

Về mặt kỹ thuật, nhóm sinh viên quyết định không "đụng chạm" tới hệ truyền động. Xe vẫn sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.6L nguyên bản, cho công suất 365 mã lực và mô-men xoắn 477 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau - đúng chất LS truyền thống.

Bên cạnh "Vellfire/Alphard Sedan", gian trưng bày của NATS tại Tokyo Auto Salon 2026 còn có nhiều dự án khác nhưng chiếc sedan mang phong cách minivan trên vẫn được đánh giá là bất ngờ nhất về mặt thị giác.

Dù chỉ là sản phẩm độc bản mang tính nghiên cứu và trình diễn, dự án của sinh viên NATS cho thấy sự sáng tạo không giới hạn, đồng thời mang đến góc nhìn thú vị: trong lúc các hãng xe lớn còn đang thử nghiệm ý tưởng táo bạo trên giấy, thì sinh viên đã mạnh dạn biến điều "không tưởng" thành hiện thực - ít nhất là trên sàn triển lãm.

Một số hình ảnh khác của chiếc Lexus LS lai Toyota Alphard: