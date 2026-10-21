HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biến số quyết định kịch bản siêu bão mạnh nhất 2026 Champi đã xuất hiện: Đây là thời điểm then chốt

Chi Chi
|

Hướng di chuyển sắp tới của siêu bão Champi - xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm 2026 xét về tốc độ gió - đóng vai trò rất quan trọng.

Hướng di chuyển sắp tới của siêu bão Champi - xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm 2026 xét về tốc độ gió - đóng vai trò rất quan trọng, quyết định mức độ ảnh hưởng của nó đối với các khu vực. Cựu Cục trưởng Cục Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) Trịnh Minh Điển chỉ ra rằng, rìa của khối gió bắc tăng cường đã xuất hiện. Đây là thời điểm then chốt tác động đến cơn bão; sự tương tác giữa hệ thống thời tiết phía bắc và bão chính là biến số quan trọng nhất quyết định hướng đi cuối cùng của nó.

Ông Trịnh Minh Điển đã đăng tải ảnh vệ tinh lúc 8:20 sáng nay lên Facebook và cho biết, đợt này tình hình vô cùng cực đoan khi chỉ dẫn dự báo khách quan truyền thống và trí tuệ nhân tạo (AI) lại cho ra kết quả hoàn toàn trái ngược nhau ở hai phía, tức hai phương pháp dự báo khách quan mang bản chất hoàn toàn khác biệt.

Hướng di chuyển của siêu bão Champi 2026 và ảnh hưởng đến thời tiết miền bắc - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh lúc 8:20 sáng nay do ông Trịnh Minh Điển đăng tải, kèm chia sẻ: Khối gió bắc tăng cường đã xuất hiện ở phần rìa! Thời điểm then chốt ảnh hưởng đến cơn bão / Nguồn: Facebook

Ông Trịnh Minh Điển chia sẻ thêm, các cơ quan khí tượng quốc tế hiện cũng chia thành ba nhóm: một nhóm nghiêng về AI, một nhóm nghiêng về mô hình truyền thống, và nhóm còn lại chọn giải pháp dung hòa.

Trả lời phỏng vấn của ETtoday News Cloud, dự báo viên Trịnh Kiệt Nhân thuộc Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, sớm nhất từ đêm nay đến rạng sáng thứ Năm (22/10) sẽ phát cảnh báo bão trên biển. Nếu theo đúng đường đi dự báo hiện tại, cảnh báo trên đất liền cũng sẽ được đưa ra, dự kiến vào khoảng từ đêm thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu.

Ông Trịnh Kiệt Nhân lưu ý rằng, thời điểm bão tiến gần nhất là từ thứ Sáu đến nửa đầu ngày thứ Bảy. Do ảnh hưởng của bão hoặc hoàn lưu bên ngoài, diện mưa trong ngày thứ Sáu sẽ rộng nhất: phía Bắc, Nghi Lạn (Yilan) và Hoa Liên (Hualien) có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ hoặc mưa rất lớn; khu vực Trung - Nam và Đài Đông (Taitung) cũng có xác suất có mưa. Đến thứ Bảy, phía Bắc vẫn có mưa lớn đến rất lớn cục bộ, khu vực phía Đông và vùng núi miền Trung có mưa rào ngắn hạn. Nửa sau ngày thứ Bảy bão sẽ từ từ di chuyển ra xa và sẽ cách xa hoàn toàn vào Chủ Nhật.

Nguồn: ETtoday

Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây cho quả ngọt, gắn với tuổi thơ của nhiều người Việt?
Tags

siêu bão

dự báo

đài loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại