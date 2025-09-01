Biển người đổ về trung tâm Hà Nội

Phần đông người dân chọn trang phục cờ đỏ sao vàng để bày tỏ tinh thần yêu nước, hướng về đại lễ của dân tộc.
Vỉa hè, thậm chí lòng đường của các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua gần như chật kín. Theo đó, phố Đinh Tiên Hoàng là tuyến phố đi bộ nhưng nhiều người dân đã ngồi “xí chỗ” ngay giữa lòng đường chờ xem diễu binh, diễu hành. Ai ai cũng mong muốn có chỗ ngồi đẹp, thuận tiện chiêm ngưỡng những bước hành quân của các chiến sĩ.
Phố đi bộ đoạn ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền chật như nêm. Nhiều người chọn ngả lưng, nghỉ ngơi sau thời gian dài ngồi chờ đợi ngoài trời. Thời tiết những ngày này thất thường có thể khiến nhiều người dễ mệt, ốm.
Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp khi hàng triệu con tim hướng về ngày lễ lớn của Tổ quốc. Ai ai cũng phấn khởi dù chờ đợi cả ngày dài ngoài đường, kể cả khi nắng gắt và khi trời đổ mưa.
Phố đi bộ Tràng Tiền chật kín người.