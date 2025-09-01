Biển người đổ về trung tâm Hà Nội

Vỉa hè, thậm chí lòng đường của các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua gần như chật kín. Theo đó, phố Đinh Tiên Hoàng là tuyến phố đi bộ nhưng nhiều người dân đã ngồi “xí chỗ” ngay giữa lòng đường chờ xem diễu binh, diễu hành. Ai ai cũng mong muốn có chỗ ngồi đẹp, thuận tiện chiêm ngưỡng những bước hành quân của các chiến sĩ.