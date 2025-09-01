HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội

Gia Linh - Duy Phạm |

Tối 1/9, hàng vạn người đổ về trung tâm, phố cổ Hà Nội. Phần lớn người dân lựa chọn áo cờ đỏ sao vàng, khiến khu vực này như được nhuộm đỏ. Tất cả cùng tạo nên không khí náo nức hướng về ngày hội non sông.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.

Từ tối 1/9, hàng vạn người đã đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội, sẵn sàng chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Không khí náo nhiệt của ngày hội non sông hiện diện rõ ràng trên đường phố Hà Nội.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 3.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 4.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 5.

Phần đông người dân chọn trang phục cờ đỏ sao vàng để bày tỏ tinh thần yêu nước, hướng về đại lễ của dân tộc.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 6.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 7.

Vỉa hè, thậm chí lòng đường của các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua gần như chật kín. Theo đó, phố Đinh Tiên Hoàng là tuyến phố đi bộ nhưng nhiều người dân đã ngồi “xí chỗ” ngay giữa lòng đường chờ xem diễu binh, diễu hành. Ai ai cũng mong muốn có chỗ ngồi đẹp, thuận tiện chiêm ngưỡng những bước hành quân của các chiến sĩ.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 8.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 9.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 10.

Phố đi bộ đoạn ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền chật như nêm. Nhiều người chọn ngả lưng, nghỉ ngơi sau thời gian dài ngồi chờ đợi ngoài trời. Thời tiết những ngày này thất thường có thể khiến nhiều người dễ mệt, ốm.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 11.

Ở một số điểm chờ, người dân không ngừng hát vang các bài hát về tình yêu quê hương đất nước khiến khu vực phố cổ rộn ràng không khí của ngày hội non sông, ngày đại lễ của đất nước.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 12.

Không khí sôi động ấy có sự góp sức quan trọng của những "quản ca". Họ không ngại khi liên tục bắt nhịp để mọi người hát theo những ca khúc đi cùng năm tháng, thấm đẫm tinh thần yêu nước: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Nối vòng tay lớn...

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 13.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 14.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp khi hàng triệu con tim hướng về ngày lễ lớn của Tổ quốc. Ai ai cũng phấn khởi dù chờ đợi cả ngày dài ngoài đường, kể cả khi nắng gắt và khi trời đổ mưa.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 15.

Những cựu chiến binh cũng có mặt từ sớm tại các khu vực chờ xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 16.
Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 17.

Phố đi bộ Tràng Tiền chật kín người.

Biển người đổ về trung tâm Hà Nội - Ảnh 18.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh check-in với Tháp Rùa - một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

