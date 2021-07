Biến mới vụ án mỹ nhân Vườn Sao Băng tự tử: CEO khởi kiện nhân chứng 20 tỷ, tố giả mạo lời khai phục vụ sex cho quan chức cấp cao

Năm 2009, ai nấy đều bàng hoàng trước thông tin nữ diễn viên Vườn Sao Băng Jang Ja Yeon tự tử. Gây sốc hơn nữa đó chính là cô đã viết di thư, tố cáo bị 31 nhân vật máu mặt Hàn Quốc lạm dụng tình dục trong thời gian dài. Dù vụ án liên tục được "đào" lại nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu, không kẻ thủ ác nào phải trả giá.

Sau 1 thập kỷ bị chôn vùi, vụ án đã được đưa ra ánh sáng 1 lần nữa với sự xuất hiện của nhân chứng Yoon Ji Oh - bạn thân của Jang Ja Yeon lúc sinh thời. Thế nhưng sau đó, cô gái này cũng bị "bóc" là kẻ trục lợi trên cái chết của người chị thân thiết.

Yoon Ji Oh bị tố ngụy tạo lời khai và trục lợi trên tiền viết sách về diễn viên Vườn Sao Băng quá cố. Và đến ngày 2/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin CEO The Contents Entertainment - công ty quản lý của Jang Ja Yeon đã khởi kiện quản lý cũ của nữ diễn viên và Yoon Ji Oh, yêu cầu mức bồi thường lên đến 1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng).

Vụ án Jang Ja Yeon tự tử lại tiếp tục được lật lại...

... khi phía CEO của nữ diễn viên khởi kiện nhân chứng Yoon Ji Oh và quản lý cũ của mỹ nhân Vườn Sao Băng

Yoon Ji Oh tự nhận là bạn thân của Jang Ja Yeon và đứng ra làm chứng nữ diễn viên bị ép tiếp khách, bị lạm dụng tình dục

CEO của The Contents Entertainment đã bị cáo buộc ép Jang Ja Yeon phải phục vụ rượu và quan hệ tình dục với quan chức cấp cao. Trong suốt quá trình điều tra, quản lý cũ của Jang Ja Yeon và nhân chứng Yoon Ji Oh liên tục làm chứng chống lại người đàn ông này. Vì bị thiệt hại rất nhiều nên vị CEO này đã quyết định khởi kiện ra tòa, yêu cầu 2 nhân chứng bồi thường 20 tỷ đồng. Ngoài ra, phía The Contents Entertainment cũng đưa ra những thông tin "lật tẩy" nhân chứng Yoon Ji Oh.

"Yoon Ji Oh đã gia nhập The Contents Entertainment với tư cách thực tập sinh trong khoảng 7 tháng, từ ngày 27/12/2008 đến ngày 12/7/2009. Như mọi người có thể thấy, cô ấy chỉ ở công ty 1 khoảng thời gian ngắn và không có bất kỳ kinh nghiệm gì để trở thành người nổi tiếng và do đó, Yoon Ji Oh không biết đủ thông tin về vấn đề xung quanh Jang Ja Yeon và CEO.

Vào ngày 25/6/2010, Yoon Ji Oh từng làm chứng rằng nguyên đơn không bao giờ ép các nghệ sĩ của mình phục vụ và uống rượu trong các bữa tiệc. Cô ấy cũng đã làm chứng, khẳng định từng xem tài liệu viết tay của Jang Ja Yeon và có vài người đã tạo ra chúng để có thể chấm dứt hợp đồng với công ty.

9 năm sau, vào ngày 19/3/2019, Yoon Ji Oh bất ngờ xuất hiện trong chương trình KBS Today Kim Jae Dong và tuyên bố: 'CEO đã ép buộc Jang Ja Yeon phải phục vụ nhiều người'. Bằng cách nào đó, lời khai của cô ấy đã thay đổi. Đây có thể là động thái quảng bá cho cuốn sách Nhân Chứng Thứ 13 của Yoon Ji Oh".

Về người quản lý cũ của Jang Ja Yeon - người giờ đây đã trở thành CEO của TH Company (quản lý Kang Ha Neul, Kang Young Seok, Han Jae Yeong...), phía The Contents Entertainment tố người đàn ông này chỉ làm việc với Jang Ja Yeon 4 tháng và liên tục thay đổi lời khai, lợi dụng người đã khuất theo hướng có lợi cho mình:

"Trong cuộc điều tra, quản lý cũ của Jang Ja yeon liên tục đảo ngược lời khai, bóp méo sự thật bằng cách bịa ra chuyện tham ô, hành hung và ép buộc tiếp khách. Khi mối quan hệ của người này và nguyên đơn chấm dứt, có vẻ anh ta đã làm chứng cho nhóm điều tra bằng cách nói ra những lời chưa từng nghe từ Jang Ja Yeon, với mục đích khiến nguyên đơn gặp rắc rối.

Yoon Ji Oh và quản lý cũ của Jang Ja Yeon chỉ lợi dụng người đã khuất vì lợi ích của riêng họ. Trong 12 năm qua, nguyên đơn đã bị công chúng nhìn nhận là bên chịu trách nhiệm cho cái chết của Jang Ja Yeon. Họ khai báo gian dối với cơ quan điều tra với mục đích khiến nguyên đơn phải chịu phạt hình sự, đồng thời làm sai lệch sự thật bằng các cuộc phỏng vấn trước truyền thông. Những thiệt hại về tài chính và tinh thần mà nguyên đơn phải gánh chịu là không thể bù đắp được".

Nguồn: Koreaboo