Tình duyên của Song - Song sau 2 năm ly hôn: Đều bị đồn ngoại tình, Hyun Bin, Song Seung Hun và nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời dính líu?

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên từ tác phẩm truyền hình gây bão 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời và từng là cặp đôi được toàn châu Á yêu mến. Hồi cuối năm 2017, họ chính thức về chung 1 nhà bằng "đám cưới thế kỷ" hoành tráng.



Công chúng đều từng tưởng rằng cặp đôi sẽ bên nhau suốt đời nhưng trên thực tế, họ lại tuyên bố "đường ai nấy đi" vào ngày 27/6/2019. Thời điểm đó, truyền thông và người hâm mộ châu Á cũng bùng nổ như ngày họ kết hôn. Kể từ thời điểm đó đến nay đã là tròn 2 năm, Song Hye Kyo và Song Joong Ki giờ đây tình ái ra sao?

"Mãi mãi" của Song - Song là gần 2 năm

Song Hye Kyo



Song Hye Kyo - Park Bo Gum

Ngay từ khi mới ly hôn, đã có nhiều tin đồn cho rằng vì Song Hye Kyo "phim giả tình thật" với đàn em thân thiết Park Bo Gum nên mới bị Song Joong Ki đâm đơn ly hôn. Dù Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn này vẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 16/12/2019, chỉ vài tháng sau khi lySong Hye Kyo đăng tải story chụp lại ca khúc Love Makes Me Grown Up. Trước đó, nam tài tử họ Park từng cover bài hát này. Từ dữ kiện nêu trên, nhiều netizen cho rằng Song Hye Kyo - Park Bo Gum đang hẹn hò với nhau. Người trong cuộc không lên tiếng về tin tức này.

Tuy vậy, đông đảo fan vẫn tin tưởng rằng không có chuyện 2 ngôi sao hẹn hò, bởi Love Makes Me Grown Up là ca khúc nổi tiếng, được nhiều người cover nên chưa chắc nó đã liên quan tới Park Bo Gum. Trước đó, tin tức Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum đã râm ran trong cộng đồng mạng song không có hình ảnh để kiểm chứng.

Song Hye Kyo - Hyun Bin

Trong quá khứ, Song Hye Kyo - Hyun Bin nên duyên sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Thế Giới Họ Đang Sống. Đáng tiếc, chuyện tình đẹp không kéo dài được bao lâu khi Hyun Bin nhập ngũ. Những tưởng họ đã cho nhau lối đi riêng nhưng trong năm 2020, hàng loạt bằng chứng tái hợp của 2 ngôi sao liên tục xuất hiện khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng.

2 ngôi sao từng có 1 giai đoạn ngắn hẹn hò

Năm 2020, Song Hye Kyo - Hyun Bin liên tục vướng tin đồn tái hợp. Trong hình ảnh này, chiếc vòng mà Song Hye Kyo đang đeo có mặt vòng là 2 ký tự "H" và "S" bên cạnh nhau. Nhiều người cho rằng, hai chữ cái này có liên quan tới tên của Song Hye Kyo (S), Hyun Bin (H)

Chưa dừng lại ở đó, 1 người bạn thân thiết và nổi tiếng của Song Hye Kyo là Park Sol Mi đăng tải hình ảnh màn hình chụp bài hát OST trong phim Thế Giới Họ Đang Sống - tác phẩm se duyên cho nữ diễn viên họ Song và Hyun Bin. Điều đáng nói, Song Hye Kyo đã bình luận trong bài đăng này với dòng tin nhắn: "Chị à, haha"

Thậm chí, 2 ngôi sao còn vướng tin đồn sống chung. Trong clip về chú chó của Song Hye Kyo, có 1 cánh tay được cho là cực kỳ giống tay Hyun Bin. Netizen còn so sánh tay trong clip với những hình ảnh đời thường của nam diễn viên do các fan chụp, cho rằng người đàn ông này chính là tài tử Hạ Cánh Nơi Anh

Trước những tin đồn này, công ty quản lý của 2 ngôi sao đã mạnh mẽ phủ nhận. Phải đến khi Hyun Bin và Son Ye Jin công khai hẹn hò hồi đầu năm nay thì những tin đồn liên quan tới Song Hye Kyo - Hyun Bin mới dần chìm vào quên lãng.

Hiện tại, Hyun Bin đã hẹn hò với Son Ye Jin

Song Hye Kyo - Song Seung Hun

Hồi tháng 2/2021, Song Hye Kyo vướng tin đồn hẹn hò nam thần Song Seung Hun - người từng hợp tác cùng cô trong tác phẩm "làm mưa làm gió" 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Tin đồn rộ lên sau khi Song Seung Hun đăng tải công khai 1 tấm hình trên trang Instagram cá nhân. Trong hình, nam tài tử cười hạnh phúc bên một bức tranh về anh và Song Hye Kyo.

2 ngôi sao từng hợp tác trong siêu phẩm Trái Tim Mùa Thu 20 năm trước

Đầu năm nay, họ bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò sau khi Song Seung Hun đăng hình ảnh này lên trang cá nhân

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, dựa vào hoàn cảnh của tấm hình nói trên thì bằng chứng được đưa ra không đủ sức thuyết phục.

Được biết, vào ngày hôm đó, tài tử họ Song đã có cuộc hội ngộ cùng đạo diễn Yoon Seok Ho (đạo diễn phim Trái Tim Mùa Thu) và cùng ông ôn lại những kỷ niệm về tác phẩm truyền hình đình đám này.

Vậy nên, tấm hình nói trên dường như không phải là bằng chứng hẹn hò của Song Hye Kyo - Song Seung Hun.

Song Joong Ki



Song Joong Ki - Kim Ok Bin

Nếu như Park Bo Gum bị đồn ngoại tình với Song Hye Kyo thì Kim Ok Bin cũng bị đồn là "tiểu tam" chen chân vào giữa Song - Song. Kim Ok Bin là bạn diễn của Song Joong Ki trong bộ phim Arthdal Chronicle. Đã có nhiều tin đồn Song Joong Ki hẹn hò Kim Ok Bin, nghi ngờ cả 2 đã sống chung.

Song Joong Ki thậm chí còn hẹn hò Kim Ok Bin ngay ngày Valentine, ảnh cả hai người cùng hẹn hò ăn cơm và những bằng chứng khác được gửi đến cho Song Hye Kyo, cho nên nữ diễn viên mới xóa toàn hình ảnh của vợ chồng trên Instagram. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là tin đồn không kiểm chứng, và cũng chìm dần theo thời gian.

Song Joong Ki - Kim Ji Won

Song Joong Ki - Kim Ji Won từng hợp tác trong 2 tác phẩm gồm Hậu Duệ Mặt Trời và Arthdal Chronicles. Tháng 8/2019, cặp đôi bất ngờ vướng nghi án hẹn hò sau 1 bài đăng từ trang QQ. Trang này đưa tin trên tài khoản Instagram cá nhân, Song Joong Ki nửa đêm bất ngờ đăng hình ảnh thân mật, chụp chung với nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời. Thông tin này làm rộ nghi vấn tài tử họ Song có tình mới là Kim Ji Won.

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là tài khoản do fan lập nên, không phải tài khoản của Song Joong Ki. Vậy nên, không có chuyện nam tài tử đăng ảnh chụp với đồng nghiệp họ Kim. Ngoài ra, tấm hình được sử dụng trong bài báo do QQ đăng tải là ảnh chụp tạp chí, không phải hình riêng tư. Nói tóm lại, tin đồn Song Joong Ki - Kim Ji Won hẹn hò đã được bác bỏ.

Hình xuất hiện trong bài báo của QQ là ảnh chụp tạp chí

Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin

Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin gây bão sau màn hợp tác trong tác phẩm Vincenzo. Có "phản ứng hóa học" ngọt ngào trên phim, lại thân thiết với nhau ở ngoài đời, cặp đôi đã được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình. Thậm chí, họ còn vướng tin đồn hẹn hò. Người trong cuộc chưa hề lên tiếng, nhưng fan vẫn liên tục "đẩy thuyền" cặp đôi.

Song Joong Ki luôn có cử chỉ ân cần với Jeon Yeo Bin. Trong hình ảnh này, anh che tai cho bạn diễn, không muốn cô bị giật mình

Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin ôm nhau rất tự nhiên ở hậu trường, có thái độ đáng nghi dành cho đối phương

Khoảnh khắc thân mật của cặp đôi trong hậu trường nhận được nhiều sự chú ý

Song Joong Ki và nữ luật sư họ Han

Tháng 6 năm ngoái, tin đồn Song Joong Ki hẹn hò 1 nữ luật sư đã gây chấn động toàn châu Á. Câu chuyện bắt nguồn từ khi thông tin cá nhân của 1 nữ luật sư làm việc ở công ty luật bị rò rỉ qua điện thoại, sau đó tin đồn bắt đầu rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngay lập tức, công ty History D&C đại diện cho Song Joong Ki đã lên tiếng phủ nhận qua Osen: "Chuyện tình cảm của Song Joong Ki là không chính xác. Đó là tin đồn vô căn cứ".

Tuy nhiên, mọi chuyễn vẫn chưa dừng lại khi chỉ 2 ngày sau, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là bạn gái làm luật sư của tài tử Hậu Duệ Mặt Trời. Nguồn tin cho biết thêm, người yêu tin đồn của Song Joong Ki mang họ Han, 26 tuổi, từng xuất hiện trên rất nhiều diễn đàn của sinh viên và công chức ngành luật vì vẻ đẹp xuất chúng. Trước thông tin này, Song Joong Ki và nữ luật sư họ Han vẫn ra sức phủ nhận tới cùng.

Chân dung bạn gái tin đồn của nam tài tử đã gây xôn xao cộng đồng mạng

