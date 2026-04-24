Biển lửa bủa vây thị trấn Nhật Bản: 200ha rừng bị thiêu rụi, lửa áp sát khu dân cư, gần 1.800 người phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 22/4, tỉnh Iwate (Nhật Bản) ghi nhận hai vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại thị trấn Ōtsuchi. Dù lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai dập lửa, đám cháy vẫn lan rộng do gió mạnh và địa hình phức tạp.

Theo chính quyền địa phương, tính đến sáng 23/4, tổng diện tích bị thiêu rụi đã lên tới khoảng 200ha. Đáng lo ngại, tại một số khu vực, lửa đã tiến sát khu dân cư, khoảng cách gần nhất chỉ còn 100m.

Ảnh: AP

Thông tin từ NHK cho biết, đám cháy đầu tiên bùng phát vào khoảng 14h ngày 22/4 tại khu vực Kozuchi, phía tây bắc trung tâm thị trấn. Đến tối cùng ngày, một đám cháy khác tiếp tục xuất hiện tại khu Kirikiri, nằm ở phía đông.

Do ngọn lửa lan nhanh và khó kiểm soát, từ 5h sáng 23/4, lực lượng cứu hỏa đã triển khai dập lửa quy mô lớn trên mặt đất.

Chính quyền tỉnh Iwate cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã huy động 3 trực thăng tham gia dập lửa từ trên không. Dự kiến, các tỉnh Akita và Aomori sẽ điều thêm 5 máy bay hỗ trợ nếu cần thiết.

Clip hiện trường sự việc (nguồn- ETtoday)

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản đã yêu cầu tỉnh Miyagi điều động đội cứu hỏa khẩn cấp, với khoảng 100 nhân sự đã có mặt tại hiện trường.

Phát biểu trong họp báo, thị trưởng Hirano Kozo cho biết tính đến 6h sáng 23/4, ít nhất 7 công trình, bao gồm 1 nhà dân, đã bị thiêu rụi. Trong đó, khu vực Kirikiri chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 178ha rừng bị cháy.

Trước diễn biến nguy cấp, chính quyền thị trấn đã phát lệnh sơ tán đối với khoảng 900 hộ dân, tương đương gần 1.800 người. Hiện đã có 3 điểm trú ẩn được thiết lập, tiếp nhận 85 hộ với 219 người.

Dù chưa ghi nhận trường hợp mắc kẹt, một phụ nữ ngoài 60 tuổi đã bị thương do ngã trong quá trình sơ tán.

Giới chức địa phương cảnh báo tình hình vẫn đang thay đổi nhanh chóng, trong bối cảnh khu vực ngoài khơi Sanriku vẫn duy trì cảnh báo dư chấn. Người dân được yêu cầu theo dõi sát thông tin từ loa phát thanh và điện thoại, tuyệt đối không quay lại khu vực nguy hiểm để bảo vệ tài sản.

Lực lượng cứu hỏa cho biết địa hình đồi núi hiểm trở cùng gió đổi hướng liên tục đang khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.