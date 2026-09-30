Biến không gian sống thành "nhà thông minh" chỉ với một thiết bị Gateway từ VNPT

Đón đầu kỷ nguyên Smart Home, VNPT Mesh thế hệ mới cung cấp kết nối Internet không gián đoạn, tự động điều phối lưu lượng thông minh cho hàng chục thiết bị hoạt động cùng lúc.

Hệ thống VNPT Mesh đem đến sự đột phá cho mỗi trải nghiệm trong ngôi nhà của bạn.

Công nghệ cao giúp xóa bỏ "điểm mù"

Trong các không gian sống hiện đại có diện tích lớn, nhiều tầng hay nhiều vách ngăn, một thiết bị phát Wi-Fi truyền thống (Router/Gateway) thường không đủ khả năng phủ sóng toàn bộ. Hệ quả là tình trạng mạng chập chờn, rớt kết nối khi di chuyển giữa các phòng.

Hệ thống VNPT Mesh chính là "chìa khóa" giải quyết triệt để vấn đề này. Thay vì chỉ dựa vào một điểm phát sóng duy nhất, công nghệ Mesh kết nối nhiều thiết bị định tuyến (node) lại với nhau, tạo thành một mạng lưới Wi-Fi đồng nhất. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái di chuyển khắp các phòng, từ phòng khách, phòng ngủ đến sân vườn mà kết nối không hề bị gián đoạn, không cần phải chuyển đổi mạng thủ công, không lo "điểm mù" hay "lõm sóng".

Để tối ưu hóa sức mạnh của hệ thống Mesh, VNPT Technology đã tiên phong triển khai tích hợp công nghệ quang XGSPON và Wi-Fi 7 mới nhất trên thiết bị Gateway (như dòng iGate).

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Tổng Giám đốc VNPT Technology, sự kết hợp này mang lại những ưu thế vượt trội. Đầu tiên là tốc độ "khủng", hỗ trợ băng thông lên tới 10 Gigabit/giây, đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu "ngốn" dữ liệu như xem truyền hình 4K (Netflix, Apple TV, HBO), chơi game 4K, hay xem các giải đấu thể thao với chất lượng cao nhất.

Tiếp đến là độ trễ cực thấp. Wi-Fi 7 mang lại độ trễ giảm tới 75% so với Wi-Fi 6, giúp trải nghiệm chơi game trực tuyến hay họp video trở nên mượt mà, phản hồi tức thì – điều tối quan trọng đối với các game thủ.

Đặc biệt là khả năng tự động đồng bộ và kết nối liền mạch giữa các nút mạng, các thiết bị Mesh chỉ cần cắm nguồn là tự nhận diện, tự "bắt tay" với nhau để phủ sóng toàn diện mọi không gian đa tầng, đa phòng mà không cần đi dây phức tạp. Hệ thống hiện có thể lên kết nối đồng thời tới 16 camera quan sát cùng lúc trên một màn hình, cùng các thiết bị IoT mà không lo tắc nghẽn mạng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại nhà – Tối ưu từng MB dữ liệu

Điểm khác biệt làm nên đẳng cấp của giải pháp VNPT chính là việc tích hợp công nghệ AI ngay trên thiết bị Gateway (AI tại biên). Khi kết hợp công nghệ này, hệ thống Wi-Fi Mesh còn tự động phân loại lưu lượng, ưu tiên chất lượng theo từng loại dịch vụ, ứng dụng (QoS và QoE), ví dụ độ trễ thấp băng thông tối đa cho các ứng dụng thoại, họp trực tuyến, game; tốc độ cao cho các ứng dụng như phòng game, truyền hình và phim phân giải cao 4K.

Chẳng hạn, trong một gia đình, khi bố mẹ đang xem phim 4K, con cái đang học trực tuyến và chơi game, AI sẽ điều phối lưu lượng thông minh để không thiết bị nào bị giật lag, đảm bảo chất lượng trải nghiệm (QoE) cao nhất cho mọi thành viên. Đây là giải pháp trước kia vốn chỉ dành cho các hệ thống mạng lõi đắt đỏ (cần giải pháp DPI), nay đã được VNPT đưa đến phía thiết bị đầu cuối tận từng hộ gia đình với chi phí cực kỳ hợp lý.

Không dừng lại ở Wi-Fi 7, VNPT Technology cho biết hiện đã đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mẫu cho công nghệ Wi-Fi 8, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiến đột phá tiếp theo trong 1-2 năm tới. Sự kết nối chặt chẽ giữa thiết bị đầu cuối cao cấp (điện thoại thông minh, TV 4K) và hệ thống VNPT Mesh Wi-Fi 7 sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa giá trị của các thiết bị công nghệ đắt tiền, tránh việc "phí phạm" tài nguyên phần cứng vì đường truyền không tương xứng.

Với VNPT Mesh và XGSPON Wi-Fi 7, VNPT không chỉ cung cấp một đường truyền Internet, mà đang kiến tạo một hạ tầng số vững chắc, thông minh và thấu hiểu mọi nhu cầu của ngôi nhà hiện đại.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi nâng cấp lên thế hệ mạng mới, anh Trịnh Trung Hiếu (Phường Định Công, TP. Hà Nội) ví von: "Với Wi-Fi 7, đường truyền giống như một làn đường được mở rộng ra, có nhiều làn hơn nên các xe chạy sẽ đều và trơn tru hơn".

Anh Hiếu cũng bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy hệ thống mới cho tốc độ kết nối rất nhanh, hỗ trợ đa nền tảng và đặc biệt là khả năng "gánh" được đồng thời số lượng lớn thiết bị thông minh trong gia đình . "Hệ thống kết nối được nhiều thiết bị hơn, các thiết bị vẫn chạy song song nhưng tốc độ mạng mang lại rõ ràng là cao hơn hẳn so với trước đây" , anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu cũng bày tỏ sự hài lòng khi dùng dịch vụ Internet của VNPT.

Đa dạng lựa chọn, tối ưu hóa không gian sống cùng Home Mesh

Đồng hành cùng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái gói cước Home (Mesh) của VNPT VinaPhone chính là giải pháp thiết thực để hoàn thiện hạ tầng của một không gian sống thông minh.

Được thiết kế chuyên biệt nhằm giải quyết triệt để tình trạng "điểm mù" Wi-Fi tại các căn hộ diện tích lớn, nhà nhiều tầng hay không gian có nhiều vật cản, giải pháp này cung cấp dải băng thông tốc độ cao, đa dạng lên đến 2,5Gbps.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và đặc thù kiến trúc ngôi nhà, khách hàng sẽ được trang bị miễn phí modem chuẩn cùng hệ thống từ 1 đến 3 thiết bị Wi-Fi Mesh, giúp duy trì kết nối mạng xuyên suốt và đồng nhất mà không lo rớt mạng.

Với khả năng tối ưu hóa chi phí và nâng tầm trải nghiệm, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn dòng Home (Mesh) tiêu chuẩn chuyên biệt cho Internet hoặc đăng ký các gói HomeTV (Mesh) tích hợp thêm dịch vụ truyền hình MyTV chất lượng cao.

Để nhận tư vấn gói cước và cấu hình thiết bị phù hợp nhất, khách hàng có thể liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 hoặc truy cập https://digishop.vnpt.vn/