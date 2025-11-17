Biên giới Thái Lan–Campuchia súng lại nổ, thỏa thuận hòa bình bên bờ sụp đổ: Ông Trump 'tung đòn' đe dọa

Tờ Telegrafi ngày 16/11 đưa tin, Mỹ đã gây sức ép buộc Thái Lan tái cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình với Campuchia, cảnh báo rằng các cuộc đàm phán thương mại có thể bị đình trệ khi Washington tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ của thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Donald Trump làm trung gian.

Đầu tuần qua, Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình, cáo buộc Campuchia đặt mìn mới dọc biên giới, bao gồm một quả mìn mà họ cho là đã khiến một binh sĩ Thái Lan đang đi tuần tra bị thương và mất một chân trong vụ nổ này.

Kể từ đó, một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đấu súng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, làm dấy lên lo ngại về một vòng giao tranh mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái). Ảnh: Getty Images

Vào ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói với các phóng viên rằng, vào tối 14/11, họ đã nhận được một bức thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo về việc đình chỉ các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Ông Nikorndej trích dẫn bức thư cho biết các cuộc đàm phán thương mại - đang giải quyết thuế quan của Mỹ ở mức 19% - có thể được nối lại sau khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình với Campuchia.

Tuy nhiên, sau đó, một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan khác, ông Siripong Angkasakulkiat, cho biết vào ngày 15/11 rằng việc đình chỉ các cuộc đàm phán về thương mại này diễn ra trước cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Trump vào cuối ngày 14/11.

"Các cuộc đàm phán về thuế quan sẽ tiếp tục và tách biệt với các vấn đề biên giới", ông Siripong cho biết.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi bay tới Florida vào ngày 14/11, Tổng thống Trump ám chỉ rằng ông đã sử dụng "mối đe dọa về thuế quan" trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á.

"Tôi đã ngăn chặn một cuộc chiến ngay hôm nay thông qua việc sử dụng thuế quan, đe dọa áp thuế", ông Trump cho biết, và nói thêm rằng: "Họ đang làm rất tốt. Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi."

Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej nhấn mạnh rằng Thủ tướng Anutin đã giải thích vấn đề này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump - "người đã bày tỏ sự thông cảm về vấn đề này".

Theo Telegrafi, Tổng thống Trump đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia được tổ chức tại Malaysia hồi tháng 10 và gọi đây là một trong số nhiều thỏa thuận trên toàn thế giới mà ông cho rằng sẽ giúp ông giành được giải Nobel Hòa bình, mặc dù cuối cùng ông vẫn không được trao giải thưởng này.

Cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia nổ ra vào tháng 7. Súng, pháo binh và các cuộc không kích khiến hàng chục người thiệt mạng và 300.000 người phải dời bỏ nhà cửa.

Thái Lan và Campuchia vốn có tranh chấp biên giới lâu đời bắt nguồn từ những bất đồng về bản đồ thời kỳ thuộc địa do người Pháp vẽ.