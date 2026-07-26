Biến gì đây: Chứng kiến Tạ Đình Phong bênh vực Vương Phi, Trương Bá Chi liền đăng status "đá xéo" sâu cay?

Bùng binh tình ái giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi chưa bao giờ hạ nhiệt.

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Vương Phi tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Sau khi tài tử gạo cội Tạ Hiền qua đời, thông tin Trương Bá Chi được gia đình họ Tạ tin tưởng giao quản lý phần tài sản hơn 3.000 tỷ đồng mà ông để lại cho hai cháu nội đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trong khi đó, Vương Phi - người bạn gái đã gắn bó với Tạ Đình Phong suốt hơn một thập kỷ sau khi tái hợp - lại bị 1 phú bà tố cáo là người xen vào cuộc hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, từng thuê xã hội đen hãm hại tình địch. Những cáo buộc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, phía đại diện của Vương Phi đã lập tức lên tiếng bác bỏ toàn bộ thông tin, khẳng định những lời tố cáo trên hoàn toàn không có căn cứ. Sau đó, Tạ Đình Phong cũng thông qua công ty quản lý phủ nhận mọi thông tin đang gây xôn xao dư luận có liên quan đến di chúc thừa kế của cha quá cố và chuyện đời tư của mình. Đây được cho là động thái công khai bảo vệ Vương Phi của Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong có động thái đứng về phía Vương Phi. Ảnh: Weibo.

Sau khi Tạ Đình Phong lên tiếng, "nhất cử nhất động" của Trương Bá Chi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đến chiều 25/7, nữ diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái ngắn ngọn trên trang cá nhân: "Dù từng khó khăn đến đâu thì giờ cũng đã vượt qua rồi". Chỉ với hơn chục chữ, không nhắc tên bất kỳ ai, không giải thích hay đáp trả điều gì, nhưng bài đăng của Trương Bá Chi vào đúng thời điểm nhạy cảm đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt quan tâm.

Nhiều cư dân mạng lập tức cho rằng đây là lời nhắn đầy ẩn ý, "đá xéo" sâu cay của Trương Bá Chi sau khi chứng kiến Tạ Đình Phong đứng về phía Vương Phi. Mỹ nhân Vua Hài Kịch được cho là đang ngầm nhắc về khoảng thời gian cô dành tình yêu cho Tạ Đình Phong, cố vun vén gia đình nhưng không được hồi đáp cũng như việc làm mẹ đơn thân, vất vả nuôi dưỡng 2 con trai trong lúc chồng cũ mải yêu Vương Phi đến sinh nhật con cũng chả nhớ.

Dòng trạng thái mới của Trương Bá Chi được cho là móc mỉa chồng cũ Tạ Đình Phong. Ảnh: Sina.

Khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2011, con trai cả Lucas của họ mới chỉ 4 tuổi và con trai út Quintus chưa đầy 2 tuổi. Trong những video ghi lại hình ảnh của Trương Bá Chi chục năm qua, cô luôn xuất hiện một mình bên hai con nhỏ, tay bế Quintus, tay đẩy hành lý cồng kềnh còn mắt thì phải trông chừng Lucas bên cạnh. Do gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con trai, Trương Bá Chi phải từ chối mọi lời mời đóng phim xa nhà, chỉ nhận công việc gần nhà và tự mình lo liệu mọi việc chăm sóc như nấu ăn, đưa đón, dạy con học.

Đầu tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên khiến người hâm mộ lo lắng khi công khai kết quả xét nghiệm cho thấy cô mắc chứng thiếu máu, thiếu sắt nghiêm trọng. Dẫu vậy, trước đó chỉ ít ngày, Trương Bá Chi vẫn gắng gượng xuất hiện biểu diễn tại 1 sự kiện để kiếm tiền nuôi con.

Hình ảnh Trương Bá Chi 1 mình chăm con từ nhỏ đến lớn sau khi ly hôn Tạ Đình Phong. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nhận định bài đăng đơn thuần là những dòng tâm sự của Trương Bá Chi sau quãng thời gian đầy biến động, đặc biệt khi cha chồng cũ Tạ Hiền vừa qua đời. Nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết ngay khi biết tin cha chồng cũ nguy kịch phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Bá Chi đã lập tức liên hệ với trường của con trai cả Lucas tại Australia để xin bảo lưu việc học, đồng thời mua vé máy bay chuyến sớm nhất để con trở về Hong Kong (Trung Quốc) gặp ông nội lần cuối. Lucas được cho biết đã túc trực bên giường bệnh của ông nội nhiều ngày, đọc báo, đút nước và nắm tay ông. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, cố tài tử vẫn nhận ra cháu nội của mình và mỉm cười hạnh phúc.

Chính những hành động âm thầm ấy khiến hình ảnh Trương Bá Chi nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai con trai với gia đình họ Tạ và chưa từng ngăn cản các con qua lại, gặp gỡ thăm nom ông bà nội.

Trương Bá Chi xin bảo lưu, mua vé cho con trai cả Lucas về chăm ông nội khi tài tử Tạ Hiền nguy kịch. Ảnh: Sina.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong tác phẩm Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Lúc này, Tạ Đình Phong đã chia tay với Vương Phi. Năm 2006, Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi bên bờ biển. Hôn lễ của họ diễn ra kín đáo sau đó, chỉ có sự chứng kiến của vài người bạn, người thân trong gia đình không có mặt.

Tuy Tạ Đình Phong đã dành cho Trương Bá Chi 1 hôn lễ lãng mạn, song, tình cảm của họ chỉ kéo dài 5 năm. Năm 2011, 2 nghệ sĩ tuyên bố đường ai nấy đi. Họ có hai con trai chung là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam. Trương Bá Chi giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân.

Đến năm 2014, Tạ Đình Phong tái hợp với Thiên hậu Vương Phi. Trên truyền thông, nam diễn viên khẳng định: "Cuộc đời này, tôi yêu nhất Vương Phi" . Phát ngôn của Tạ Đình Phong khiến công chúng thương cảm cho cuộc sống 1 mình nuôi con của Trương Bá Chi. Nhiều năm qua, tam giác tình ái Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi tốn nhiều giấy mực của báo giới, và thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu đổ vỡ hôn nhân với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi cho biết trong tương lai cô sẽ không công khai chuyện tình yêu vì từng bị công chúng soi mói quá nhiều trong quá khứ. Nữ diễn viên coi đây là không gian riêng chỉ dành cho mình. Năm 2018, Trương Bá Chi sinh con thứ 3, nhưng không công khai danh tính cha của em bé. Về phía Tạ Đình Phong và Vương Phi, họ cũng không kết hôn. Tạ Đình Phong cho biết anh và bạn gái đều không thích sự trói buộc tình cảm về mặt luật pháp.

"Bùng binh tình ái" giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi tiêu tốn nhiều giấy mực của công chúng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu