Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 7h ngày 1/11 có vị trí ở vào khoảng 11.5-12.50N; 116.5-117.50E.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông rải rác. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa lớn ở miền Trung vẫn duy trì trong những ngày tới. Theo đó, từ nay đến sáng 3/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 700mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm trong 3 giờ.

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/11, Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 3/11, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to , lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Không chỉ mưa lớn bao trùm, tình hình lũ trên sông ở miền Trung cũng diễn biến phức tạp. Lũ trên sông Hương (TP Huế) đang dao động ở trên mức báo động (BĐ)2. Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên; trên các sông ở Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng có dao động.

Lúc 8h ngày 1/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,45m, trên BĐ2 0,45m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,28m, trên BĐ2 0,28m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,69m, dưới BĐ2 0,31m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục có dao động và ở trên mức BĐ2; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế sẽ lên và ở dưới mức BĐ3, sông Trà Khúc sẽ tiếp tục lên và ở mức BĐ3.

Từ nay đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện một đợt lũ. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng lên lại.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức BĐ1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ TP Huế đến Quảng Ngãi lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Ngập lụt tại TP Huế đang giảm. Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.