HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

Minh Tuệ |

Hơn 11h30 ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cô gái tử vong trong cốp xe ô tô trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, đôi vợ chồng ở đường Nguyễn Thị Đẹt thấy mùi hôi thối phát ra từ xe ô tô của gia đình đậu trên vỉa hè trước nhà nên ra kiểm tra. Qua đó, cả 2 phát hiện thi thể một cô gái nằm tử vong trong cốp xe nên hô hoán, báo cơ quan chức năng.

Cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Bước đầu thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Nghe thông tin, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.

Tags

cô gái

an ninh

đường Nguyễn Thị Đẹt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại