Biến động mới tại VinFast

Ngày 21/11/2025, VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý III/2025 (kết thúc vào ngày 30/9/2025).



Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng doanh thu



VinFast đã bàn giao tổng cộng 38.195 ô tô điện trên toàn cầu trong quý III/2025, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ 2024 và 7% so với Quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 ô tô, tăng 149% so với cùng kỳ.



Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong Quý III/2025 đạt 120.052 chiếc, tăng 535% so với cùng kỳ năm trước và tăng 73% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ.



Trong Quý III/2025, tổng doanh thu đạt 18.100 tỷ đồng (718,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và 9,0% so với Quý II/2025.



Đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng khác nhau, VinFast giới thiệu 3 thương hiệu riêng biệt, với định vị và trọng tâm rõ ràng cho từng thương hiệu.



Song song với chiến lược đa thương hiệu, VinFast tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh. Công ty phát triển nền tảng công nghệ dựa trên ba trụ cột: nền tảng xe, kiến trúc điện – điện tử và công nghệ hỗ trợ lái và tự hành.



Những bước tiến mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế bên cạnh vị thế dẫn đầu ở Việt Nam

Tại Ấn Độ, VinFast tiếp tục củng cố hiện diện thương hiệu thông qua mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý lên tới 20 showroom tính đến 30/9/2025. Hãng cũng hợp tác với các ngân hàng lớn như State Bank of India, Central Bank of India, HDFC Bank, Axis Bank và ICICI Bank, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới hậu mãi bên thứ ba.

Theo dữ liệu từ hệ thống VAHAN của Chính phủ Ấn Độ, VinFast nằm trong Top 8 thương hiệu EV có lượng đăng ký mới cao nhất tháng 10/2025.

Tại Indonesia, VinFast đã mở rộng mạng lưới phân phối lên 33 cửa hàng đại lý. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia, VinFast chiếm khoảng 5% thị trường xe thuần điện (BEV) và nằm trong Top 5 thương hiệu BEV năm 2025.

Tại Philippines, VinFast triển khai mở rộng mạng lưới đại lý lên 9 cửa hàng trên toàn quốc.

Tại thị trường Mỹ, VinFast đã khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại California và đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện thương hiệu thông qua hệ thống đại lý bên thứ ba.

Tại châu Âu, Công ty chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025. Mẫu xe buýt nội đô cỡ lớn EB 12 dài 12 m đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn UNECE, CE, và hiện đã nhận đơn đặt hàng tại thị trường châu Âu. Trong khi đó, mẫu EB 8 dài 8 m sẽ được mở bán sau.

Tại Trung Đông, VinFast công bố thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Ô tô Ả Rập (AAA), tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ xe cơ giới tại khu vực Trung Đông, nhằm triển khai dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp bên đường cho khách hàng sở hữu xe VinFast tại sáu quốc gia: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman.

Tiếp tục được hỗ trợ tài chính để mở rộng

Trong quý, VinFast đã ký kết khoản vay 100 triệu USD với Ngân hàng MUFG, đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ hợp tác dài hạn nhằm hỗ trợ chiến lược mở rộng quốc tế của VinFast và củng cố cam kết của cả hai bên đối với quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu. Công ty cũng huy động thành công khoản vay 150 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ Ngân hàng Barclays, với mục đích hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch đầu tư. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng thanh khoản sẵn có của VinFast đạt 3,7 tỷ USD.

Triển vọng kinh doanh

Dựa trên nền tảng tăng trưởng ổn định, VinFast đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi lượng giao xe toàn cầu trong năm 2025. Mảng xe máy điện dự kiến duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tới.

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Mới

VinFast cũng thông báo, ngày 20/11/2025, Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai của Chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng là thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Quân Anh hiện là một trong những lãnh đạo cấp cao tại VinFast. Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại Công ty, bao gồm: Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách Hậu mãi Toàn cầu, và Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng. Trong các cương vị này, ông Quân Anh đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Trước khi gia nhập VinFast, từ năm 2017 đến 2019, ông Quân Anh từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl, nơi ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ và khách sạn.

Ông Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).

Sau bổ nhiệm này, Hội đồng Quản trị của Công ty gồm bảy thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập.