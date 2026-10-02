Đại dự án của công ty ông Phạm Nhật Vượng bên vịnh đẹp nhất thế giới bất ngờ có diễn biến lớn

Dự án này thuộc nhóm 5 dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất hiện nay của Vinhomes.

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch - vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc điều chỉnh quy mô vốn Dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tổng mức đầu tư mới của dự án này bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai là khoảng 194.000 tỷ đồng.

Vinhomes cho biết động thái này nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Với việc tăng vốn từ 85.300 tỷ lên 194.000 tỷ đồng, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh thuộc nhóm 5 dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất hiện nay của Vinhomes. Dự án này chỉ đứng sau khu Global Sportia (Hà Nội, 925.000 tỷ), Global Gate (Quảng Ninh, 456.639 tỷ đồng), khu đô thị mới Cam Lâm (Nha Trang, 285.267 tỷ) và Green Paradise Cần Giờ (TP HCM, 217.000 tỷ).

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023 với quy mô hơn 1.250 ha. Chủ đầu tư là liên danh gồm Vinhomes, Công ty đầu tư Cam Ranh và Giải pháp năng lượng VinES.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường, xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh (theo đơn vị hành chính cũ), trải dài khoảng 25km dọc vịnh Cam Ranh – một trong những vịnh biển kín gió và đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, Vịnh Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, được nhiều nhà địa lý và chuyên gia hàng hải quốc tế đánh giá là một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới, sánh ngang với vịnh San Francisco (Mỹ) và vịnh Rio de Janeiro (Brazil). Đồng thời, vị trí xây dựng dự án còn hội tụ đầy đủ các yếu tố hạ tầng: Sân bay – Cảng biển – Quốc lộ – Khu công nghiệp tại khu vực.

Dự án này được chia thành 3 phân khu. Phân khu 1 là một khu đô thị sinh thái biển, trung tâm du lịch, thương mại dịch vụ, thể thao cao cấp, kết nối khu vực phía Nam thành phố với vịnh Cam Ranh.

Phân khu 2 là một khu đô thị sinh thái biển được hưởng trọn lợi thế của khu vực trung tâm vịnh Cam Ranh và khu vực trung tâm thành phố Cam Ranh (cũ). Đây là khu đô thị trung tâm mở rộng và hướng biển, là trung tâm dịch vụ cấp 1 của thành phố Cam Ranh (cũ).

Phân khu 3 nằm tại ven bờ Bắc của Vịnh Cam Ranh, Khu đô thị có lợi thế kết nối với các trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía bắc Thành phố, cầu Long Hồ, sân Bay Cam Ranh và các khu sinh thái nghĩ dưỡng lân cận.

Dự án có nhiều tiện ích hiện đại

Vinhomes Cam Ranh có quy mô dân số khoảng 230.779 người. Theo đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng khoảng 8.500 căn nhà liền kề, hơn 10.000 biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội (18.450 căn hộ chung cư và khoảng 1.366 căn nhà liền kề) với tổng vốn đầu tư lên đến 194.000 tỷ đồng (tương đường 7,5 tỷ USD).

Với quy mô lớn, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, chú trọng sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan. Bên cạnh các khu nhà ở, dự án dự kiến bố trí hệ thống công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng…

Với quy mô lớn, vị trí chiến lược và định hướng phát triển bài bản, Vinhomes Cam Ranh được kỳ vọng trở thành đô thị biển kiểu mẫu và động lực tăng trưởng mới của Cam Ranh.