BIDV, Vietcombank, Agribank... cảnh báo khẩn đến tất cả khách hàng nhận được email này

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa qua đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều email mạo danh BIDV với nội dung như “xác minh danh tính”, “xác minh giao dịch"... và gắn kèm nút/link để dụ khách hàng truy cập.

Ngân hàng cho biết, các link này có thể chứa mã độc hoặc dùng để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thông tin thẻ,... của khách hàng. BIDV khẳng định mọi thông tin chính thức chỉ được gửi từ email có địa chỉ bidv.com.vn, tuyệt đối không đính kèm nút hoặc link yêu cầu khách hàng nhấn vào.

Email giả mạo chứa đường dẫn không an toàn

Để tránh rủi ro, BIDV khuyến cáo khách hàng không bấm vào bất kỳ đường link nào trong email đáng ngờ; đồng thời, không cung cấp thông tin đăng nhập, OTP, số thẻ… cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ ngay số hotline, tới chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất trong giờ hành chính, hoặc trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng đã cảnh báo về tình trạng mạo danh ngân hàng, gửi email lừa đảo.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo thương hiệu Agribank gửi thông tin tuyển dụng qua thư điện tử.

Nguồn: Agribank

Theo đó, kẻ gian lập ra những trang mạng xã hội, hội nhóm sử dụng hình ảnh, logo thương hiệu Agribank để liên hệ mời phỏng vấn online, gia nhập các nhóm trao đổi công việc, yêu cầu chuyển tiền tham gia các dự án nội bộ. Agribank nhấn mạnh, ngân hàng không có trang, nhóm mạng xã hội chính thức về tuyển dụng, khách hàng cần cảnh giác khi tương tác với người lạ trên mạng xã hội, kể cả những người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhà tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng ghi nhận phương thức lừa đảo mạo danh ngân hàng, gửi email thông báo tuyển dụng và mời phỏng vấn và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link,…

Vietcombank khẳng định, chỉ thông báo/liên hệ với ứng viên ứng tuyển vào Vietcombank thông qua email với tên miền duy nhất: vietcombank.com.vn. Tất cả các tên miền khác đều là giả mạo. Ngân hàng cũng không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình tuyển dụng của ứng viên dưới mọi hình thức.



