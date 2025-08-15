BIDV SmartBanking phiên bản X tiên phong cùng loạt tính năng mới độc đáo

Phiên bản mới hội tụ ba trụ cột chiến lược: tái định hình trải nghiệm người dùng; tích hợp AI/ML giúp cá nhân hóa sâu theo hành vi khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt, đa chiều. Các tính năng tài chính chuyên sâu như: Đầu tư tự động, Vay ứng lương, Mở thẻ Online, Quản lý tài chính,… cũng được giới thiệu trên phiên bản mới với nhiều ưu điểm vượt trội.

BIDV SmartBanking phiên bản X – Ngân hàng và hơn thế nữa

BIDV là ngân hàng tiên phong hỗ trợ người dùng trải nghiệm đồng bộ, liền mạch trên đa nền tảng: web, ứng dụng di động, đồng hồ thông minh và bàn phím tích hợp trong ứng dụng trò chuyện như Zalo, Messenger, Imessage, Viber…

Phiên bản mới không chỉ kế thừa những ưu điểm như cho phép người dùng thay đổi ảnh nền, ảnh đại diện và lựa chọn sắp xếp các chức năng ưu tiên theo sở thích; giao diện tùy biến theo thời gian thực, mà còn tinh giản các luồng giao dịch: Chuyển tiền, Tiết kiệm, Thẻ… Từ đó, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm tính năng và thao tác nhanh hơn; mang lại trải nghiệm chuyên biệt cho khách hàng.

Đặc biệt, BIDV SmartBanking được ra mắt với hai phiên bản giao diện hoàn toàn mới. Ngọc trai (Pearl X) có màu sắc tươi sáng, thân thiện, dành riêng cho các khách hàng hiện đại, năng động và yêu thích tính "đa nhiệm" của ứng dụng. Ngọc lục bảo (Emerald X) mang vẻ đẹp sang trọng, đậm chiều sâu, đồng thời bổ sung thêm các tính năng về quản lý đặc quyền và cán bộ hỗ trợ 1:1, nâng tầm trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp - những người kiến tạo và gìn giữ di sản theo thời gian.

Không chỉ là một ứng dụng ngân hàng, BIDV SmartBanking còn là trợ lý tài chính thông minh khi ứng dụng AI/ML để phân tích chi tiêu, dự đoán hành vi, từ đó đưa ra gợi ý các tính năng, ưu đãi theo nhu cầu, đặc biệt hỗ trợ phát hiện sớm và cảnh báo giao dịch nghi ngờ, tăng cường bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Dịch vụ thẻ được tái thiết toàn diện với diện mạo hoàn toàn khác biệt và hiệu năng vượt trội. Không chỉ tự động nhận diện và phân nhóm khách hàng ngay khi đăng nhập ứng dụng, hệ thống còn đưa ra gợi ý thẻ, hướng dẫn phát hành online với các ưu đãi cá nhân hóa; cùng giao diện quản lý thẻ tinh gọn và trực quan.

Công nghệ AI còn giúp phân loại tự động các giao dịch chi tiêu từ các nguồn tài khoản, thẻ… của khách hàng để hỗ trợ theo dõi thu chi, xây dựng kế hoạch/mục tiêu chi tiêu hay tiết kiệm, từ đó hỗ trợ người dùng tạo các ví tài chính theo từng mục tiêu và có thể chia sẻ với người thân, hội nhóm để cùng quản lý. Việc chi tiêu vượt ngân sách cũng được cảnh báo ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng kiểm soát thu chi và giữ vững mục tiêu quản lý tài chính cá nhân thông minh.

Bên cạnh đó, với kiến trúc Plug & Play, SmartBanking phiên bản X dễ dàng tích hợp, kết nối nhanh và cung cấp hơn 2.500 dịch vụ từ 1.500 đối tác chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Đây là bước đi quan trọng trong việc thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái mở và giữ vững vị thế tiên phong của một ngân hàng có kết nối với nhiều công ty fintech bậc nhất trên thị trường.

Đầu tư vượt trội với BIDV SmartBanking X hoàn toàn mới

Các tính năng tài chính chuyên sâu như: Đầu tư tự động, Vay ứng lương, Quản lý chứng khoán,… cũng được giới thiệu trên BIDV SmartBanking phiên bản mới với nhiều ưu điểm vượt trội nhờ tính cá nhân hóa và tự động hóa cao.

Với tính năng đầu tư tự động, chỉ một lần đăng ký, tài khoản của khách hàng sẽ tự động gửi tiết kiệm và sinh lời trên số dư vượt mức cài đặt ban đầu (từ 10 triệu đồng). Khách hàng vẫn có thể sử dụng tổng sô dư trong tài khoản, kể cả phần đã gửi tiết kiệm tự động, đảm bảo chi tiêu không gián đoạn trong khi tài khoản vẫn liên tục sinh lời với lãi suất lên đến 2,6%/năm, cao gấp hơn 20 lần so với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

Chỉ một lần đăng ký duy nhất, tài khoản của khách hàng sẽ tự động gửi tiết kiệm và sinh lời với BIDV SmartBanking phiên bản X

Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận các khoản vay nhanh để giải quyết các nhu cầu tài chính ngắn hạn tức thời, đặc biệt là các khách hàng nhận lương qua tài khoản của BIDV, có lịch sử giao dịch tốt, BIDV thực hiện cho vay ứng lương không tài sản bảo đảm với hạn mức lên tới 50 triệu đồng và quy trình 100% online trên BIDV SmartBanking.

Đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán muốn dễ dàng quản lý nguồn tiền tập trung, BIDV SmartBanking hỗ trợ khách hàng liên kết tài khoản BIDV với tài khoản chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên ứng dụng (bao gồm cả tài khoản thanh toán chứng khoán tại BIDV và tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán); đồng thời hỗ trợ tra cứu, quản lý, hủy liên kết và rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng với quy trình đăng ký áp dụng chữ ký số Viettel MySign, đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Nền tảng vững vàng cho tương lai - Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Từ năm 2015 – thời điểm đặt nền móng đầu tiên cho dịch vụ ngân hàng điện tử – BIDV đã liên tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong hành trình số hóa của ngành tài chính tại Việt Nam, góp phần phổ cập các tiện ích số như chuyển tiền nhanh 24/7, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn không cần đến quầy – những điều nay đã trở thành tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại.

Đến năm 2021, BIDV tiếp tục tạo dấu ấn với việc hợp nhất Internet Banking và Mobile Banking thành BIDV SmartBanking thế hệ mới, mang đến trải nghiệm liền mạch và đồng nhất trên mọi nền tảng. Việc tiên phong ra mắt tính năng mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC, chuyển tiền QR,… đã mở ra xu hướng giao dịch ngân hàng số hoàn toàn khép kín 100%, giúp phổ cập dịch vụ ngân hàng số đến mọi tầng lớp người dùng.

Tính đến giữa năm 2025, hơn 93% giao dịch tại BIDV được thực hiện trên kênh số, số lượng khách hàng số vượt mốc 16 triệu khách hàng với hơn 7 triệu giao dịch mỗi ngày, minh chứng cho sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường và khách hàng.

Công nghệ AI giúp khách hàng kiểm soát thu chi và giữ vững mục tiêu quản lý tài chính cá nhân thông minh

Trong một thập kỷ kiến tạo trải nghiệm số, BIDV SmartBanking vinh dự đạt được các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu là: Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo (VNBA và IDG, 2017), Sản phẩm số xuất sắc (Thời báo kinh tế Việt Nam, 2018), Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc (Sao khuê, từ 2022 đến 2025),….

Không chỉ là một bước tiến công nghệ, BIDV SmartBanking phiên bản X là kết tinh của một thập kỷ chuyển mình, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy hiện đại và khát vọng phụng sự khách hàng trong kỷ nguyên số hóa toàn diện.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, hệ sinh thái đa dạng và cam kết mạnh mẽ từ đội ngũ, BIDV đã sẵn sàng bước vào thập kỷ chuyển đổi số thứ hai, mang lại những giá trị bền vững cho hàng chục triệu khách hàng và đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.