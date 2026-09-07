BIDV ra thông báo quan trọng, người dùng đặc biệt chú ý để không bị mất tiền oan

Người dân cần đặc biệt chú ý.

Cảnh báo của BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo cảnh báo khách hàng về thủ đoạn giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, đối tượng mạo danh nhân viên các đơn vị giao hàng như GHTK, GHN... gọi điện cho khách hàng khi không có mặt để nhận hàng, sau đó tạo áp lực bằng cách yêu cầu chuyển khoản gấp nếu không sẽ hủy đơn.

Với những đơn hàng có giá trị cao, sau khi nhận được tiền, đối tượng có thể cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra các kịch bản khác. Một thủ đoạn được cảnh báo là thông báo nhầm lẫn tài khoản là đăng ký hội viên, sau đó gửi đường dẫn đến trang web giả mạo hoặc tải các ứng dụng lạ, yêu cầu nhập thông tin cá nhân để hủy gói dịch vụ/hội viên, nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền.

BIDV khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi giao hàng có dấu hiệu hối thúc chuyển khoản. Người nhận cần xác minh thông tin với đơn vị bán hàng hoặc đơn vị vận chuyển chính thức trước khi thực hiện giao dịch.

Khách hàng chỉ nên thanh toán sau khi đã kiểm tra hàng hóa trực tiếp và xác minh chính xác thông tin người nhận tiền. Đặc biệt, cần tránh chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, BIDV khuyến cáo hạn chế công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, livestream; không truy cập các đường link lạ được gửi qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi; không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Khuyến cáo từ Bộ Công an

Trước tình trạng lừa đảo diễn ra ngày càng nhiều, với những thủ đoạn tinh vi, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân liên quan đến shipper.

Cụ thể, Bộ Công an khuyến cáo người dân luôn kiểm tra kỹ đơn hàng và xác nhận với người gửi trước khi thanh toán. Trường hợp không đặt hàng, cần từ chối nhận và không thực hiện thanh toán.

Người nhận nên yêu cầu được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Nếu shipper từ chối cho kiểm tra, cần liên hệ ngay với người bán hoặc tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển để xác minh.

Chỉ thanh toán khi xác định đúng đơn hàng đã đặt và kiểm tra hàng hóa đảm bảo chất lượng. Người dân nên ưu tiên thanh toán trực tiếp với bên bán hoặc thông qua các sàn thương mại số; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không quét mã QR từ các nguồn không rõ ràng.

Hình minh họa bởi AI.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ, kể cả các đối tượng mạo danh shipper. Các shipper chân chính luôn có thông tin của khách hàng trên đơn hàng.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời tố cáo đến cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và hỗ trợ. Đồng thời, người dân cần chủ động lưu giữ các nội dung trao đổi với đối tượng nghi lừa đảo để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác điều tra, như chụp lại tin nhắn, ghi âm cuộc gọi và lưu giữ sao kê giao dịch.