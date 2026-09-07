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BIDV phát cảnh báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Khả Văn
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Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dùng về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát liên quan đến shipper giao hàng.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh về việc nhận được cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là nhân viên giao hàng của các đơn vị vận chuyển lớn. Kịch bản thường thấy là chúng sẽ cố tình gọi điện thông báo giao đơn vào thời điểm khách hàng không có mặt ở nhà hoặc đang bận rộn. Ngay sau đó, kẻ gian tạo áp lực bằng cách yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản gấp để giữ hàng, dọa sẽ lập tức hủy đơn nếu không thực hiện. Đối với những đơn hàng có giá trị cao, sau khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền, đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi cắt đứt mọi liên lạc.

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Ảnh: BIDV

Đáng chú ý, thủ đoạn này không chỉ dừng lại ở việc lừa tiền thanh toán đơn hàng. Trong nhiều trường hợp, sau khi nhận được tiền, kẻ gian tiếp tục gọi lại thông báo rằng đã có sự nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, khiến tài khoản của nạn nhân bị tự động đăng ký vào một gói dịch vụ hoặc thẻ hội viên có thu phí định kỳ.

Để hỗ trợ nạn nhân hủy gói dịch vụ này, chúng sẽ gửi một đường dẫn truy cập vào các trang web giả mạo hoặc yêu cầu tải những ứng dụng lạ. Khi khách hàng hoang mang làm theo và nhập thông tin cá nhân, mã OTP hay mật khẩu ngân hàng, kẻ xấu sẽ lập tức đánh cắp toàn bộ dữ liệu và chiếm đoạt tiền trong tài khoản chính.

Trước tình trạng lừa đảo diễn biến ngày càng phức tạp, BIDV đặc biệt nhấn mạnh khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi hối thúc chuyển khoản từ người lạ. Người dùng luôn phải chủ động xác minh lại lịch trình giao hàng với đơn vị bán hoặc xem trực tiếp trên ứng dụng của hãng vận chuyển chính thức. Ngân hàng khuyến nghị người dân chỉ thanh toán khi đã được kiểm tra hàng hóa trực tiếp và xác minh rõ ràng thông tin người nhận, tuyệt đối tránh việc chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không minh bạch.

Bên cạnh đó, để bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, mỗi cá nhân nên hạn chế việc chia sẻ dữ liệu riêng tư, địa chỉ hay số điện thoại công khai trên các nền tảng mạng xã hội hoặc qua các buổi livestream. Một quy tắc an toàn cốt lõi khác là tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua email, tin nhắn, không làm theo các yêu cầu qua cuộc gọi và không cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 của BIDV qua hotline 1900 9247 hoặc đến ngay các chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

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