BIDV có thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

KHẢ VĂN |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát thông báo nóng đến khách hàng về việc gián đoạn giao dịch do nâng cấp hệ thống từ 03h00 đến 05h30 ngày 18/04/2026 và 19/04/2026.

Theo thông tin từ BIDV, quá trình nâng cấp hệ thống sẽ diễn ra trong khung giờ từ 03h00 đến 05h30 ngày 18/04/2026 và 19/04/2026 (rơi vào hai ngày cuối tuần là Thứ Bảy và Chủ Nhật). Trong khoảng thời gian này, do các yêu cầu kỹ thuật đặc thù để chuyển đổi và tối ưu hóa hệ thống, một số tính năng và dịch vụ của ngân hàng có thể gặp tình trạng gián đoạn tạm thời.

BIDV thông báo gián đoạn giao dịch do nâng cấp hệ thống vào tháng 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Ngân hàng cho biết đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật kỹ lưỡng để hạn chế thấp nhất mọi ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, để tránh những bất tiện không đáng có, khách hàng nên chủ động sắp xếp kế hoạch thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền quan trọng ngoài khung giờ nêu trên. BIDV cũng đưa ra cam kết bảo đảm tuyệt đối tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của toàn bộ khách hàng trong suốt quá trình nâng cấp.

Để đảm bảo các giao dịch tài chính không bị gián đoạn, khách hàng đang sử dụng dịch vụ của BIDV cần lưu ý kế hoạch nâng cấp hệ thống quan trọng vừa được ngân hàng công bố chính thức. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu giao dịch ngày càng tăng cao của người dùng.

Sự thay đổi này là bước đi cần thiết để mang lại một hệ thống ngân hàng số ổn định và bảo mật hơn trong tương lai. BIDV gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng vì sự bất tiện này và hy vọng nhận được sự thông cảm, đồng hành.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp trong thời gian bảo trì, người dùng có thể liên hệ trực tiếp qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19009247 , các kênh mạng xã hội chính thức có dấu tích vàng trên Facebook, Zalo của BIDV hoặc đến các chi nhánh gần nhất để được giải quyết kịp thời.

