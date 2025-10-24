Bích Phương: "Tôi không chứng tỏ điều gì"





Ngày 23/10, Bích Phương đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Thương, món quà gửi đến người hâm mộ sau chương trình Em Xinh "Say Hi". Đây là một sáng tác của Tuimi, sản xuất âm nhạc bởi 2pillz, có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng.

Bích Phương trong MV mới

MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển "Người đẹp ngủ trong rừng", kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn mà cũng vô cùng thời trang, quyến rũ.

Chỉ một chữ "Thương" nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, thông qua ca khúc mới, Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể.

Sau khi ra mắt ca khúc Chu Kỳ Mới trên sân khấu Em Xinh "Say Hi", Thương là ca khúc tiếp theo thuộc album mới mà Bích Phương đang thực hiện. Xoay quanh chủ đề tình yêu, Thương có phần lời hát tập hợp những từ ngữ dịu dàng, ngọt ngào nhất khi một cô gái bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Ca khúc mở ra không gian mơ mộng và cảm giác dễ chịu cho người nghe nhờ nhịp điệu chậm rãi, âm hưởng miên man, chảy trôi như một áng thơ tình từ giọng hát truyền cảm đặc trưng của Bích Phương.

Bích Phương chia sẻ về sản phẩm mới: "Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài và bản thân chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh.

Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với những người mình yêu thương, bản thân tôi cũng vậy, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và nhận ra khi mình nói ái ngữ thì cả người nói và người nghe đều cảm thấy rất tuyệt vời.

Tôi muốn luyện tập thói quen ấy không chỉ trong đời sống mà còn thực hành việc dùng ái ngữ trong cả âm nhạc của mình.

Theo tôi, ở mỗi thời điểm, âm nhạc luôn diễn tả những cảm xúc thật nhất trong cuộc sống của mình.

Tôi là một người trung thực với cảm xúc của mình trong âm nhạc. Tôi không bao giờ miễn cưỡng hát ra những cảm xúc không phải của mình ở thời điểm ấy. Ở những bước đi đầu tiên của chu kỳ mới, tôi muốn gửi những điều tốt đẹp tới mọi người. Trong giai đoạn tiếp theo, có thể âm nhạc của tôi cũng ngập tràn những ái ngữ mà bình thường mọi người ngại nói với nhau".

Nói về sự trở lại với MV Thương, Bích Phương khẳng định: "Khi tôi làm nhạc, tôi không cố làm một cái gì khác với những gì mình đã từng làm. Tôi chỉ làm những thứ đúng với bản thân mình ở thời điểm hiện tại.

Tôi không tìm kiếm đỉnh cao mới trong âm nhạc mà đơn giản là muốn cập nhật những cảm xúc mới của mình và đưa thông điệp yêu thương vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, nữ tính. Tôi không ra nhạc để chứng tỏ điều gì, mà chỉ là tôi có cảm hứng với âm nhạc, yêu âm nhạc trở lại và muốn làm nhạc với Bích Phương - người phụ nữ đang có nhiều tình yêu thương và muốn được biểu đạt nó bằng âm nhạc".