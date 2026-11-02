Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD cùng dàn sao Việt đổ bộ sân Mỹ Đình

Hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và Da LAB... sẽ góp mặt trong chuỗi hoạt động giải trí diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội theo công văn số 2452/SVHTTDL-TDTT, sự kiện mang tên Liên Quân 10 Fest - Thập niên gắn kết, kết hợp các hoạt động âm nhạc, thể thao điện tử và không gian trải nghiệm dành cho công chúng sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, chương trình có hai hoạt động chính. Ngày 7/11, tâm điểm là vòng chung kết quốc gia Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội tuyển: Saigon Phantom, FPT Polytechnic, Boom Esports.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình.

Ngày 8/11, đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ. Danh sách nghệ sĩ góp mặt có Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, Da LAB cùng nhiều gương mặt khác.

Đây đều là những nghệ sĩ có dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Sự kết hợp giữa các màu sắc âm nhạc khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm diễn sôi động, thu hút đông đảo khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 40.000 người tham gia trong hai ngày. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc và thi đấu thể thao điện tử, chương trình còn có đoàn diễu hành gồm 300 người trong trang phục hóa trang nghệ thuật, góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm cho công chúng.