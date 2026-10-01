Bia hơi Việt Nam khiến khách Tây 'sốc': Rẻ nhất thế giới, cách uống không đâu có

Jame bất ngờ không chỉ vì bia hơi quá rẻ, quá ngon: "Tôi thích cách người Việt uống bia ở những quán bình dân, không quá trang trọng, không cần đặt bàn hay mặc đẹp".

Clip khách Tây mê mẩn bia hơi tại Việt Nam.

Bia hơi là một trong những trải nghiệm khiến du khách nước ngoài nhớ mãi khi đến Việt Nam. Họ cực kỳ hài lòng khi chỉ cần bỏ ra 0,5 USD (khoảng 13 - 14 nghìn đồng) là có thể nhâm nhi cốc bia mát lạnh và hòa mình vào không khí của dân bản địa.

Với nhiều khách Tây, bia hơi Hà Nội không chỉ có mức giá rẻ đến bất ngờ mà còn mang lại trải nghiệm văn hóa khó tìm thấy ở nơi khác. Bia được rót lạnh, độ cồn nhẹ và dễ uống, vị đắng không quá gắt, hậu vị khá thanh nên có thể thưởng thức trong thời tiết nóng mà không cảm thấy quá nặng.

Một số người lần đầu thưởng thức còn nhận xét nó giống như một thức uống giải khát hơn là bia. Khi dùng cùng những món ăn đường phố đậm vị như nem chua, lạc rang, đậu phụ rán hay các món nướng, vị bia nhẹ và mát càng trở nên dễ uống.

Trên các diễn đàn quốc tế như Reddit hay Tripadvisor, không ít du khách chia sẻ sự ngạc nhiên khi được uống bia hơi tại Việt Nam. Một số người cho biết họ từng trả số tiền cao gấp nhiều lần để uống bia ở quê nhà, trong khi tại Việt Nam chỉ cần một khoản tiền nhỏ đã có thể tận hưởng cả buổi tối cùng bạn bè. Những chiếc ghế nhựa thấp, bàn ăn đơn sơ và những cốc bia được rót liên tục trở thành hình ảnh đặc trưng khiến du khách thích thú.

Du khách James đến từ Anh chia sẻ trải nghiệm: “Tôi từng thử bia hơi ở Hà Nội và thực sự bất ngờ vì giá. Một cốc bia lạnh, nhẹ, dễ uống mà chỉ khoảng 10.000 đồng thì quá khác với những gì tôi quen ở quê nhà. Tôi thích cách người Việt uống bia ở những quán bình dân, không quá trang trọng, không cần đặt bàn hay ăn mặc đẹp, chỉ cần ngồi xuống, gọi một cốc bia và bắt đầu câu chuyện. Tôi đã uống nhiều loại bia đắt tiền ở những nơi đẹp hơn, nhưng trải nghiệm này lại có cảm giác gần gũi hơn rất nhiều”.

Nhiều khách Tây đánh giá bia hơi là một trong những loại bia rẻ nhất thế giới nhưng hương vị tuyệt vời phù hợp khí hậu.

Oliver, tới từ Đức, kể lại điều mình nhớ nhất: “Điều tôi nhớ về bia hơi Hà Nội sau chuyến đi không hẳn là cốc bia. Tôi nhớ những chiếc ghế nhựa thấp, những chiếc cốc màu xanh, đồ ăn vặt trên bàn và việc những người xa lạ có thể ngồi cạnh nhau rất tự nhiên. Có những người tôi chưa từng gặp nhưng vẫn chào nhau, chia sẻ đồ ăn hoặc cụng cốc. Một trải nghiệm đơn giản nhưng rất khó tìm lại khi đã rời Việt Nam”.

Daniels đến từ Australia lại đánh giá bia hơi rẻ nhưng quá ngon: “ Tôi nghĩ bia hơi là một trong những thứ phải thử nếu đến Hà Nội. Nó không phải loại bia mạnh hay quá đặc biệt theo kiểu bia thủ công, nhưng lại nhẹ, mát và rất dễ uống. Giá thì gần như không thể tin được nếu bạn đến từ một nước mà một cốc bia có thể đắt hơn gấp nhiều lần. Tôi từng nghĩ mình sẽ nhớ những địa danh nổi tiếng nhất sau chuyến đi, nhưng cuối cùng lại thường kể với bạn bè về những buổi tối ngồi uống bia ngoài phố”.

Nữ du khách Sophie tới từ Pháp rất thích không khí tại các quán bia bình dân: “Tôi hiểu tại sao bia hơi trở thành một phần trong trải nghiệm Hà Nội của nhiều du khách. Bạn có thể gọi một cốc bia với số tiền rất nhỏ, ngồi giữa phố và quan sát cuộc sống diễn ra ngay trước mắt. Có thể sẽ có người thích bia thủ công hoặc những loại bia đóng chai hơn, nhưng với tôi, bia hơi có một thứ mà bia trong quán bar không có, đó là cảm giác mình đang thực sự hòa vào cuộc sống địa phương”.

Đọc các bình luận của du khách, nhiều cư dân mạng Việt Nam lý giải về giá và hương vị của bia hơi. Nhật Anh trả lời dưới phần bình luận: “Khách Tây thấy bia hơi rẻ cũng dễ hiểu thôi, vì họ quy đổi sang tiền nước mình thì một cốc bia chỉ vài chục nghìn, trong khi ở nhiều nước một cốc bia trong quán có thể đắt hơn rất nhiều vì thuế. Quan trọng nhất là phải uống đúng chỗ, đúng kiểu, ngồi ghế nhựa, gọi thêm đĩa nem chua, lạc rang hay đậu phụ rồi vừa ăn vừa nói chuyện mới thấy hết cái thú của bia hơi”.

Ngọc Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ cái người nước ngoài thích ở bia hơi còn nằm ở chữ ‘tươi’. Du khách chỗ tôi toàn gọi bia hơi là fresh beer (bia tươi). Bia được lấy từ thùng, rót ra uống ngay nên cảm giác khác với bia lon để lâu trên kệ. Giá rẻ một phần vì mô hình bia hơi vốn phục vụ số đông uống nhiều, thành ra khách bỏ ít tiền nhưng lại có cả một trải nghiệm văn hóa đi kèm, chứ không đơn thuần là mua một cốc bia”.