Bị Ukraine liên tiếp tấn công, Nga dọa tung đòn đáp trả “không ngờ”

Bình luận vài giờ sau khi máy bay không người lái của Ukraine cố gắng tấn công các mục tiêu ở thủ đô Moscow và bán đảo Crimea, ông Medvedev đã lên tiếng cảnh báo rằng Nga sẽ tung đòn đáp trả "không ngờ".

Ông Medvedev - người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã viết trên Telegram ngày hôm qua (24/7) rằng Ukraine đang khao khát bất kỳ thành công quân sự nào và cần phải đạt được “những chiến thắng về mặt thông tin, ngay cả khi không có thật và khoa trương”.

“Đó là lý do tại sao Đức Quốc xã (Ukraine) và những người do chúng tuyển dụng cũng thấy các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự là chấp nhận được,” ông Medvedev nói. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng công chúng Ukraine đang ngày càng lo ngại và nhắc đến sự "thiếu kiên nhẫn" của các "ông chủ phương Tây" của Kiev đối với những chiến thắng trên chiến trường.

“Chúng ta cần chọn những mục tiêu không điển hình để tấn công. Không chỉ nhà kho, trung tâm năng lượng và cơ sở dầu mỏ. Có những nơi khác mà họ không nghĩ chúng ta sẽ không tấn công. Chúng ta cần chọn những nơi mà hiệu quả tấn công sẽ lớn”, ông Medvedev cho biết.

Lời đe dọa trên được cựu Tổng thống Medvedev đưa ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow vào sáng ngày hôm qua. Vụ việc liên quan đến hai chiếc máy bay không người lái (UAV) bị áp chế bởi các biện pháp tác chiến điện tử và đâm vào các tòa nhà không phải khu dân cư. Các quan chức cho biết vụ tấn công không dẫn đến bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng một kho đạn dược ở Crimea, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng của Moscow đã bắn hạ tổng cộng 17 máy bay không người lái.