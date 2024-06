Ngày 16-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã di lý Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Long An về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.



Nguyễn Thị Hoa bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Hoa là người bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ năm 1997. Trước đó, do buôn bán thua lỗ, Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, Nguyễn Thị Hoa đã thay tên, đổi họ thành Lê Thị Lan và sinh sống tại huyện Cần Giờ, tỉnh Long An.

Đầu tháng 6-2024, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn tại huyện Cần Giờ, tỉnh Long An nên đã cử 1 tổ công tác vào Long An phối hợp với Công an huyện Cần Giờ bắt giữ.