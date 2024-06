Xác định đây là đối tượng hình sự cộm cán, đã trốn truy nã nhiều năm, lại đang nhiễm HIV nên rất manh động và liều lĩnh, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thành đã trực tiếp chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an xã Thành Trực huy động lực lượng, xây dựng kế hoạch bao vây bắt giữ đối tượng.

Đối tượng trốn truy nã Nguyễn Tăng Minh bị bắt giữ và dẫn giải về Công an huyện

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9h ngày 26/5, Tổ công tác của Công an huyện Thạch Thành và Công an xã Thành Trực đã phát hiện và khống chế, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tăng Minh lẩn trốn tại một đồi mía trên địa bàn xã Thành Trực. Trong quá trình bắt giữ, do đối tượng vùng vẫy, chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt khiến 2 cán bộ Công an bị xây sát chảy máu.

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tăng Minh, Công an huyện Thạch Thành đã đưa 2 cán bộ trực tiếp tiếp xúc với đối tượng đi điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS; đồng thời thông báo và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.