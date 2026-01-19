HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bị truy đuổi, ô tô quay đầu cán xe máy của lực lượng an ninh cơ sở rồi bỏ chạy

Hương Trà (T/H) |

Đoạn clip truy đuổi kéo dài hơn 1 phút người xem "nghẹt thở".

Tối 18/1, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hành trình xe máy truy đuổi ô tô trên đường như phim hành động khiến dân mạng xôn xao. Sự việc trong đoạn clip xảy ra vào tối 17/1, trên đường ĐT.741 đoạn qua địa bàn xã Phú Giáo, TP.HCM.

Thời điểm trên, khi lực lượng an ninh cơ sở đang trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện có chiếc ô tô 7 chỗ nghi trộm chó nên đến kiểm tra. Lúc này, ô tô bất ngờ bỏ chạy. Lực lượng an ninh cơ sở đã điều khiển xe máy truy đuổi chiếc xe ô tô mang BKS tỉnh Đồng Nai (60A - 96xxx).

Thông tin trên báo Lao Động, xe ôtô bị truy đuổi nhiều km trên đường ĐT 741. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Phú Giáo thì gặp hiện trường vụ va chạm giao thông. Tại đây, lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông và xử lý hiện trường vụ va chạm.

Ô tô bị truy đuổi đã chạy vào làn đường xe máy, bị lực lượng chức năng chắn ở phía trước và phía sau. Tuy nhiên thay vì dừng lại thì đối tượng đã điều khiển xe lên lao vỉa hè và chèn qua xe máy của nhóm truy đuổi, rồi chạy ngược chiều trên đường ĐT 741 để tẩu thoát.

Được biết, hiện lực lượng chức năng xã Phú Giáo đang xác minh xử lý vụ việc.


