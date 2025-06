Bị Tôn Điện Anh đụng chạm, thi thể Từ Hi đột nhiên"mọc" lông trắng: Chuyên gia ra mặt lý giải lời đồn

Sự thật về vụ đào mộ chấn động lịch sử

Vào thời kỳ Dân quốc ở Trung Quốc, Đông Lăng đã xảy ra một vụ án trộm mộ chấn động cả nước. Nhân vật chính trong sự kiện này chính là Tôn Điện Anh. Năm 1922, lúc 33 tuổi, Tôn Điện Anh gia nhập quân đội. Sau đó, Tôn Điện Anh đã dẫn quân làm phản ngay tại tiền tuyến, âm thầm lập nên một đội quân riêng.

Tôn Điện Anh lần lượt đầu quân cho Phùng Ngọc Tường và Trương Tông Xương. Đến năm 1928, Tôn Điện Anh đi theo Tưởng Giới Thạch, giữ chức Quân trưởng Quân đoàn 12 của Quốc dân Đảng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đội quân do Tôn Điện Anh tự lập ra rất hỗn tạp, không được mọi người coi trọng. Vì thế ông ta đành phải tự nghĩ cách để có được quân phí. Cuối cùng Tôn Điện Anh đã nhắm vào Thanh Đông Lăng của Từ Hi Thái hậu.

Lăng mộ của Từ Hi Thái hậu chứa vô số bảo vật, giá trị lên đến hàng chục triệu lượng bạc trắng. (Ảnh: Sohu)

Lăng mộ của Từ Hi Thái hậu chứa vô số bảo vật, giá trị lên đến hàng chục triệu lượng bạc trắng. Trước khi Từ Hi Thái hậu qua đời, chính bà đã ra lệnh cho người ta đặt viên dạ minh châu mà mình yêu thích vào trong miệng, khiến thi thể không bị phân hủy và bốc mùi.

Tuy nhiên, lăng mộ của Từ Hi Thái hậu đã bị Tôn Điện Anh cướp phá. Ông ta lấy cớ diễn tập quân sự, cho nổ tung lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Tôn Điện Anh dẫn theo đội quân của mình, lục tung lăng mộ của bà. Khi nhìn thấy vàng bạc châu báu trong mộ, quân lính đều sáng mắt lên, tất cả bảo vật bị cướp sạch, ngay cả quần áo trên người cũng không tha. Vì vậy, khi mọi người phát hiện ra Từ Hi Thái hậu, bà trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Sự thật việc xác Từ Hi Thái hậu mọc lông trắng

Sau khi tin tức lăng mộ Từ Hi Thái hậu bị trộm lan truyền, cả nước đều xôn xao. Hoàng đế Phổ Nghi, khi đó đã thoái vị và đang sống ở Thiên Tân, đã cử người đi nhặt xác Từ Hi Thái hậu về và dự định an táng lại. Thế nhưng! Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra! Người ta kể lại rằng những người đi nhặt xác đã thực sự bị kinh hãi. Họ phát hiện rất nhiều sợi lông trắng trên thi thể của Từ Hi Thái hậu.

(Ảnh: Sohu)

Trong dân gian Trung Quốc vẫn lưu truyền một câu chuyện: một xác chết mọc lông trắng nghĩa là nó sắp biến thành cương thi. Liệu có phải Từ Hi Thái hậu thực sự sắp biến thành cương thi để đi trả thù những kẻ đã sỉ nhục bà hay không? Vào thời điểm đó rất nhiều người tin vào quan điểm này.

Các nhà khoa học đã đưa ra giải thích về vấn đề này, Emily Rancourt, phó giám đốc chương trình khoa học pháp y tại Đại học George Mason cho biết, thực tế là sau khi con người qua đời, tóc không tiếp tục mọc mà là do các chức năng của cơ thể ngừng hoạt động, tế bào chết đi, da sẽ nhanh chóng teo lại. Tuy nhiên, lông tóc mọc ra sẽ không co lại, trái lại, trên nền da bị teo lại, chúng sẽ trông dài hơn.

(Ảnh: Sohu)

Khi Từ Hi Thái hậu còn ngậm dạ minh châu trong miệng, người ta nói rằng thi thể của bà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu teo lại. Tuy nhiên, sau khi bị nhóm trộm lấy đi viên dạ minh châu, thi thể của Từ Hi Thái hậu mất đi sự bảo vệ, bắt đầu phân hủy nhanh chóng. Vì vậy, việc thi thể Từ Hi Thái hậu "mọc lông trắng" đã khiến những người lính đi nhặt xác sợ hãi.

Qua đây có thể thấy, không có chuyện cương thi muốn báo thù mà là hiện tượng sinh lý tự nhiên. Đôi khi, khi con người sợ hãi, họ tin vào những điều mê tín dị đoan mà quên đi những lý giải của khoa học.

