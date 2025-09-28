Bị tố không cho học sinh nghi ngộ độc thức ăn ở trường đi bệnh viện, nữ hiệu phó lên tiếng bất ngờ

Liên quan đến sự việc 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn, trên mạng xã hội có lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hiệu phó của trường ngăn cản việc nhân viên y tế đưa học sinh đi viện.

Theo đoạn clip được quay từ phòng y tế, thời điểm đó có ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng nhà trường, bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế cùng một giáo viên chủ nhiệm khác và hơn 10 học sinh có triệu chứng ngộ độc. Trong clip, bà Huế nói "100% các em bình thường, không đưa đi viện. Để đó, không có vấn đề chi hết".

Theo cô Quỳnh, chỉ đến khi phụ huynh tập trung đông trước cổng trường và gay gắt yêu cầu thì khoảng 8 giờ 30, nhà trường mới đồng ý đưa các học sinh đi bệnh viện.

Hiệu phó giải thích gì?

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Huế xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip nói trên và có những lời nói ngăn cản việc đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện. Giải thích cho việc này, bà Huế thông tin thời điểm đó, có nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn nói. Nữ hiệu phó không phải không cho đưa học sinh đi bệnh viện mà muốn chờ điều động xe ô tô đến đưa các em đi.

Các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo bà Huế, khi phát hiện, bà đã gọi cho kế toán và hiệu trưởng ngay để điều động ô tô của 2 người này đến đưa học sinh đi bệnh viện. "Tôi nói không cho đi viện là không cho đi bằng xe máy để đảm bảo an toàn", bà Huế phân trần. Về câu nói: "Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện" trong clip, bà Huế cho rằng bản thân nói vậy để trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Trước câu hỏi, học sinh đang có dấu hiệu bệnh, việc đưa các em đi cấp cứu chậm dù 1 giây cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng nhưng hiệu phó lại để các em chờ hơn 1 tiếng mới được đi viện? Nữ hiệu phó khẳng định bà có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng cho học sinh nên không cho đưa học sinh đi bệnh viện bằng xe máy, giữa đường gió máy nguy hiểm.

Trước chia sẻ của bà Huế, cô Quỳnh cho hay trong clip, hiệu phó khăng khăng chỉ đạo là không đưa học sinh đi viện chứ không phải chờ điều động xe ô tô. Theo cô Quỳnh, sau khi phụ huynh nghe tin, ùa vào phòng y tế gây áp lực thì nhân viên kế toán mới chạy qua nói đưa các em lên ô tô của mình để đi viện.

"Đến 8h30 nhóm học sinh đầu tiên mới được đưa đi bệnh viện. Mà thời điểm hiệu phó chỉ đạo không cho đi viện là chưa đến 7h30. Nếu hiệu phó nói mình điều động xe ô tô của kế toán chở học sinh đi, thì kế toán đang ở phòng bên, sao phải hơn một giờ mới đến chở học sinh?", cô Quỳnh nói với Tuổi Trẻ Online.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế nhà trường. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong khi đó, cô Khánh Ly, GVCN một lớp xác nhận bản thân có mặt tại phòng y tế thời điểm bà Huế nói không cho học sinh đi viện. Cô Ly cho hay lớp của cô có nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc nên cô đưa các em xuống phòng y tế. Nhân viên y tế đề nghị đưa học sinh đi viện nhưng hiệu phó không đồng ý.

Vẫn theo lời cô Ly, hiệu phó còn bắt những học sinh lớp cô phải trở về lớp học trong tình trạng vẫn còn bị đau. Về lớp, các em ngồi khóc và đòi cô gọi phụ huynh đến để đưa đi viện.

Hiệu trưởng nói gì?

Liên quan đến đoạn clip bà Huế ngăn cản đưa học sinh đi viện, trao đổi với báo VietNamNet, ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng nhà trường cho rằng không biết clip có bị cắt xén hay không? Nhưng thời điểm đó chỉ có 2 học sinh bị nhẹ, bà Huế muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quả thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi viện chứ không phải cấm đưa các cháu đi.

Sau khi ăn bánh tày vào sáng 26/9, 40 học sinh của trường phải nhập viện. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch xã Kim Ngân thông tin thời điểm xảy ra sự việc, xã đã huy động phương tiện đưa học sinh có dấu hiệu ngộ độc đi bệnh viện, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh nguyên nhân, công an vào cuộc điều tra.

Ông Dương cho biết, về đoạn clip cho rằng bà Huế ngăn không cho học sinh đi bệnh viện, cơ quan chức năng đang làm việc nên chưa khẳng định được.

Cũng theo ông Dương, lâu nay xã đã nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhà trường và bà Huế. Xã đã lên kế hoạch ngay sau khi năm học mới bắt đầu sẽ thành lập đoàn kiểm tra, song chưa kịp triển khai thì xảy ra vụ ngộ độc.