Bí thư xã ở Tuyên Quang đưa giống lúa ngon nhất thế giới về với người dân

Những cây mạ ST25 đầu tiên đã được cấy xuống trên diện tích 3 sào ruộng của gia đình ông Lê Ngọc Thịnh, thôn Phú Thị, tỉnh Tuyên Quang.

Với kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị hạt gạo và cải thiện đời sống người dân, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn đưa giống lúa ST25 trứ danh vào trồng thử nghiệm.

Mô hình này đang thắp lên niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu và một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Bí thư xã và giống lúa ngon nhất thế giới

Trên cánh đồng thôn Phú Thị (xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang), những cây mạ ST25 đầu tiên đã được cấy xuống trên diện tích 3 sào ruộng của gia đình ông Lê Ngọc Thịnh. ST25 - giống lúa từng được vinh danh là "Ngon nhất thế giới" chính thức được trồng thử nghiệm ở xã Hồng Sơn.

Việc trồng thử nghiệm giống lúa ST25 đã nhận được sự quan tâm, động viên trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo xã Hồng Sơn.

Ông Trịnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Sơn cho biết: " Cuối tháng 8, chúng tôi đã đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa ST25. Bước đầu ghi nhận, giống mạ ST25 đưa vào cấy sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là giống lúa được chính đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đưa về địa phương với mong muốn tìm ra hướng đi mới cho bà con".

Ông Hồng cho biết thêm, để đảm bảo chất lượng gạo tốt nhất và hướng tới nền nông nghiệp sạch, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia mô hình ưu tiên sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ.

Được biết, ST25 không phải là một giống lúa xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Đây là "đứa con tinh thần" của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và các cộng sự tại Sóc Trăng, đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 và năm 2023.

Giống lúa này nổi tiếng với các đặc tính vượt trội như hạt dài, trắng trong, cơm dẻo thơm, vị ngọt đậm đà và đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng rộng với nhiều điều kiện thổ nhưỡng.

Chính những ưu điểm này đã khiến lãnh đạo xã Hồng Sơn đưa ST25 về thử nghiệm với đồng đất quê hương. Mô hình không chỉ thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược, mong muốn nâng cao thu nhập thực chất cho người nông dân.

Việc trồng thử nghiệm giống lúa ST25 đã nhận được sự quan tâm, động viên trực tiếp từ ông Hoàng Hải Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Sơn cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể. Sự ủng hộ này là nguồn động lực to lớn để người dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và giống lúa mới vào sản xuất.

Chờ ngày hái "quả ngọt"

Theo kế hoạch, thời gian sinh trưởng của giống lúa ST25 trong vụ hè thu tại Hồng Sơn là từ 100 - 105 ngày. Dự kiến, diện tích lúa thử nghiệm sẽ cho thu hoạch vào ngày 28/11/2025 tới đây.

Giống mạ ST25 đưa vào cấy là những cây sinh trưởng và phát triển tốt.

"Kết quả của mô hình này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để chúng tôi đánh giá hiệu quả. Nếu mô hình thành công, cho năng suất và chất lượng gạo tốt, kế hoạch của xã là sẽ nhân rộng ra các thôn khác trong những vụ tiếp theo", ông Trịnh Văn Hồng khẳng định.

Từ một mô hình thử nghiệm nhỏ, câu chuyện về ST25 ở Hồng Sơn đang mở ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn. Đó là viễn cảnh về những cánh đồng lúa chất lượng cao, về thương hiệu gạo địa phương và quan trọng hơn cả là về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho những người nông dân một nắng hai sương. Người dân Hồng Sơn đang cùng nhau chăm sóc, vun trồng và hồi hộp chờ đợi ngày được thu về những "hạt ngọc" từ giống lúa trứ danh này.