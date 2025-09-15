Trao đổi về hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, phường, ông Trần Lưu Quang cho biết có việc Tổng Bí thư nhắc riêng ông: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải thường xuyên nghe địa phương báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương.

Theo ông Quang, Bộ Chính trị ngày nào cũng dành ít nhất 2,5 giờ để cùng Ban Bí thư nghe Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo việc này. “Anh em bên dưới đang rối lắm. Tất cả những người tham dự hội nghị này đều có trách nhiệm cao nhất trong việc này và chính việc này quyết định sự thành bại của sự phát triển của thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: Hữu Hạnh.

Ông Trần Lưu Quang giao tân Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuẩn bị báo cáo. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các bí thư, chủ tịch của 168 phường, xã, đặc khu phải có trách nhiệm chuyển tải đầy đủ thông tin thực tế, thực chất để Thành ủy có chỉ đạo kịp thời.

Trao đổi trước đó, người đứng đầu Thành ủy TPHCM nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,5% là một “thử thách khủng khiếp”. Theo ông Trần Lưu Quang, quy mô thành phố rất lớn, khi tăng trưởng 1% thì giá trị tuyệt đối cũng đã rất lớn. Dù vậy, thành phố vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng trên 10% để có sự phấn đấu cao nhất.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, có hai vấn đề còn vướng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tăng trưởng. Đó là giải ngân đầu tư công và tạo dựng một môi trường đầu tư hết sức thông thoáng, minh bạch so với trước để kêu gọi các nhà đầu tư. Thành phố phải tổ chức lại bộ máy thực thi phần việc liên quan đến những việc trên nhằm đảm bảo không có khoảng trống về đơn vị phụ trách, về trách nhiệm và cơ chế. Nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công có những việc hiện không biết thuộc về ai.

“Ngày mai (16/9) tôi sẽ cùng tham gia giải quyết câu chuyện này tại phiên họp giao ban của Thường trực UBND TPHCM. Việc này đúng ra không phải vai Bí thư Thành ủy nhưng tôi cũng cùng các đồng chí giải quyết câu chuyện này ở mức độ tốt nhất”, ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với cán bộ chủ chốt thành phố tại hội nghị sáng 15/9. Ảnh: Ngô Tùng.

Thảo luận thêm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói việc đền bù, giải phóng mặt bằng trước đây là của quận, huyện, hiện nay chuyển về xã, phường nhưng nhân sự nào làm và làm ra sao, thẩm quyền thế nào thì chưa có bộ hướng dẫn đầy đủ. Trong tình thế đó, một chủ tịch phường nếu ký hồ sơ thu hồi đất hay quyết định liên quan đến giải ngân ngân sách cỡ 5.000 tỷ đồng thì có thể người đó “sẽ khiếp lắm”, trừ phi người cán bộ ấy đã từng làm phó chủ tịch quận và phụ trách việc này.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phải xử lý ngay việc tổ chức lại bộ máy kèm theo những khung pháp lý để cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện nay hoạt động được; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân thực hiện được quyền và những cơ chế khuyến khích đã được nêu rõ trong Nghị quyết 68 của Ban Chấp hành Trung ương.