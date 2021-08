Bí thư TP.HCM: 'Người dân đã chấp hành tốt, số ca lây lan cộng đồng nằm trong tầm kiểm soát"

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Hội nghị trực tuyến đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của TP trong giai đoạn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bình quân mỗi ngày phát hiện khoảng 4.800 ca F0

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội như sau:

So với trước ngày 23/8, lượng phương tiện lưu thông giảm còn 44,41% và lượt người giảm còn 38,97%. Các khu dân cư cũng đã được siết chặt hơn, người dân cơ bản đã chấp hành theo yêu cầu của TP. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bộ phận người dân ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Do đó, trong 7 ngày vừa qua, số ca phát hiện của TP tăng cao, bình quân mỗi ngày phát hiện khoảng 4.800 ca F0.

Đối với việc tiêm vắc xin tính từ đầu chiến dịch đến nay đã tiêm 6.123.510 mũi (mũi 1: 5.791.291, mũi 2: 332.219). Tính đến nay, tiến độ tiêm đã đạt 87,3% so kế hoạch.

Về an sinh xã hội, Trung tâm An sinh TP đã thực hiện hỗ trợ trên 1 triệu túi an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn TP trong tổng số 2 triệu túi an sinh. Ngoài ra, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã tự chăm lo cho các hộ khó khăn là 191.152 túi.

Nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc F0 tại nhà

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch các quận, huyện; phường, xã, trị trấn bên cạnh việc tập trung cho công tác xét nghiệm, cần đẩy mạnh việc tiêm vaccine, cố gắng tuyên truyền để những người chưa tiêm mũi 1 hoàn thành việc tiêm mũi 1.

Ngoài ra, cần tăng cường đội tiêm, giờ tiêm… để thực hiện mục tiêu tới đến 15/9 cơ bản hoàn thành mũi 1, hầu hết người đến thời điểm tiêm mũi 2 đều được tiêm.

Bên cạnh đó, cần quan tâm tiêm vaccine cho đội ngũ shipper, lực lượng hậu cầu, các lực lượng tham gia việc mở cửa kinh tế sau này.

Một trong nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là chăm sóc F0 tại nhà, phát huy vai trò của trạm y tế, trạm y tế lưu động. Đối với việc điều trị tại viện, cần tăng cường năng lực điều trị tiếp nhận tại tầng 2 và tầng 3.

Về nguồn cung hàng hóa, ông Mãi yêu cầu các đơn vị liên quan cần bàn bạc, đánh giá nhu cầu, tổ chức nguồn hàng, thực hiện cung cấp hàng hóa.

Liên quan đến thực hiện an sinh xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng chỉ đạo tiếp chuẩn bị 2 triệu gói an sinh mới từ nguồn ngân sách với tinh thần không để bà con thiếu đói.

Ông Mãi cũng yêu cầu từng tổ, khu phố, xã, phường, thị trấn khi người dân cần nhu cầu về y tế, an sinh phải được tiếp nhận và xử lý. Bí thư, Chủ tịch xã, phường, thị trấn chịu trách về danh sách xã, phường, thị trấn những người khó khăn, những người cần giúp đỡ.

Số lây lan ra cộng đồng nằm trong tầm kiểm soát

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết từ kết quả xét nghiệm ở vùng đỏ, vùng vàng và vùng cam, tỷ lệ F0 là 3,8%, điều này có nghĩa là nhân dân đã chấp hành giãn cách có hiệu quả; cho thấy nhân dân thực hiện rất nghiêm Chỉ thị 16 suốt thời gian qua.

Số lây lan ra cộng đồng mức độ nằm trong tầm có thể kiểm soát, xử lý, điều trị và thực hiện kế hoạch chưa quá kế hoạch đề ra. Việc triển khai biện pháp y tế đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



“Tất nhiên, chỉ là bước đầu, nhưng bước đầu rất quan trọng. Một tuần đầu tiên của 4 tuần, tuần đầu thực hiện vừa khởi động, vừa vượt chướng ngại vật, để thực hiện có kết quả quan trọng làm tiền đề cho các bước tiếp theo, hoàn thành kế hoạch theo chỉ tiêu của Nghị quyết 86” – Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.



Cũng theo Bí thư TP.HCM, chặng đường của TP thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gian truân nhưng bước đầu chúng ta có niềm tin để thực hiện tiếp đợt tăng tốc đã đề ra. Không thể TP cứ phải thực hiện Chỉ thị 16 mãi được, nhưng cũng không thể nới rộng, khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp.

"Vì vậy, lúc này chúng ta hết sức bình tĩnh, củng cố, cố gắng để vượt qua. Phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa vì người dân đang hy vọng vào mình, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa", ông Nên nói.

Tổng hợp