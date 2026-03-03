HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Minh Chiến |

Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 359 ngày 27-2-2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Đặng Xuân Phong được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ - Ảnh 1.

Ông Đặng Xuân Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Quyết định 359 nêu rõ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Đặng Xuân Phong đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc (cũ). Ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) từ tháng 1-2025 đến 30-6-2025; được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) từ 1-7-2025.

Sau đó, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 10-2025.

