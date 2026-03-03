Giải quyết xong đơn thư khiếu nại liên quan công tác nhân sự của cuộc bầu cử

Thông tin trên được Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông đưa ra khi trình bày báo cáo chuyên đề " Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 " tại hội nghị giao ban báo chí sáng 3/3.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông. (Ảnh: Phạm Thắng)

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của cuộc bầu cử.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Nguyễn Hữu Đông nêu rõ, ở Trung ương, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thẩm quyền. Các địa phương chủ động tuyên truyền, giải thích kịp thời từ cơ sở.

Đến nay, số lượng đơn thư liên quan bầu cử không nhiều (37 đơn thư, kiến nghị/12 tỉnh, thành phố), chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

" Những đơn thư liên quan đến công tác nhân sự, chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đến hôm nay, ở Trung ương đã giải quyết xong ", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nói.

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hữu Đông thông tin, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử.

Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (có 4 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,46%); bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ có 392 người (tỷ lệ 45,37%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người (tỷ lệ 21,64%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 188 người (tỷ lệ 21,76%); người ứng cử là người ngoài Đảng có 64 người (tỷ lệ 7,41%); người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tái cử có 236 người (tỷ lệ 27,31%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 593 người (tỷ lệ 68,63%); người ứng cử có trình độ đại học là 261 người (tỷ lệ 30,21%); người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người (tỷ lệ 1,16%).

Về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.554 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 4.223 người, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (có 10 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,24%).

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ 1.865 người (tỷ lệ 44,12%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1.166 người (tỷ lệ 27,58%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số 761 người (tỷ lệ 18%); người ứng cử là người ngoài Đảng 521 người (tỷ lệ 12,31%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 1.297 người (tỷ lệ 30,68%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học 2.448 người (tỷ lệ 57,91%); người ứng cử có trình độ đại học 1.808 người (tỷ lệ 42,77%); người ứng cử có trình độ dưới đại học 134 người (tỷ lệ 3,17%).

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người, đạt tỷ lệ 1,67 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Số người tự ứng cử 64 người (tỷ lệ 0,05%).

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ 51.106 người (tỷ lệ 42,15%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 42.170 người (tỷ lệ 34,78%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số 26.026 người (tỷ lệ 21,47%); người ứng cử là người ngoài Đảng 17.534 người (tỷ lệ 14,46%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 44.421 người (tỷ lệ 36,63%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học 20.379 người (tỷ lệ 16,80%); người ứng cử có trình độ đại học 76.382 người (tỷ lệ 63%); người ứng cử có trình độ dưới đại học 25.783 người (tỷ lệ 21,27%).

" Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành ", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.

Việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, theo đánh giá của ông Nguyễn Hữu Đông, được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 73.457.255 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt khu dân cư, khu phố, ấp, thôn và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng thời hạn luật định.

Hội nghị giao ban báo chí sáng 3/2 do Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: Phạm Thắng)

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ một số nhiệm vụ.

Cụ thể: Tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí thư; hoàn thành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh.

Cùng đó là tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; tổng hợp, công bố kết quả đúng thời hạn (chậm nhất là ngày 25/3); giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; báo cáo tổng kết và xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, công tác thông tin, tuyên truyền về được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trước, trong và sau ngày bầu cử.

Việc tuyên truyền phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm đúng định hướng chính trị, chính xác, kịp thời, toàn diện.

Nội dung tuyên truyền phải làm nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; khẳng định quyền và trách nhiệm của công dân; phổ biến tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc, quy trình bầu cử; giới thiệu đầy đủ danh sách và chương trình hành động của người ứng cử.

Ông Nguyễn Hữu Đông đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu; phản ánh không khí phấn khởi, kỳ vọng của cử tri; biểu dương điển hình tích cực; lan tỏa tinh thần dân chủ, đoàn kết. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; định hướng dư luận kịp thời; phối hợp xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá.

Trong ngày bầu cử, thông tin phải kịp thời, khách quan, phản ánh đúng thực tế, bảo đảm thông tin chính xác về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, về diễn biến tại các khu vực bỏ phiếu... Sau ngày bầu cử, tập trung tuyên truyền kết quả, khẳng định thành công của cuộc bầu cử và niềm tin của Nhân dân.