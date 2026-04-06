Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

ANH VĂN |

Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Tháng 5/2018, ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó gần 1 năm, Ban Bí thư bổ nhiệm ông giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 15/6/2021, Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới).

