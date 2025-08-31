Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Đông đảo người dân Hà Nội đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tại sân bay. Ảnh: TTXVN.

Từ cuối thế kỷ 19, khi cả hai nước còn nằm dưới ách thống trị của thực dân, José Martí - người con vĩ đại của dân tộc Cuba, đã có dịp bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của mình đối với dân tộc Việt Nam.

Từ những "viên gạch đầu tiên" của Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro "đặt nền móng" và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay.

Hòa chung không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh của Việt Nam, những hình ảnh lịch sử về câu nói bất hủ của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro một lần nữa tạo nên hiệu ứng đặc biệt, tiếp tục truyền cảm hứng về mối quan hệ đặc biệt và bền vững giữa hai quốc gia.