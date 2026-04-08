Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Anh Văn |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh.

Tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Quản lý hành chính Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (8/2024 - 11/2025); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc trải qua các chức vụ như: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tháng 11/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và 2 tháng sau được bầu bổ sung làm Ủy viên ban Ban Bí thư khóa XIII. Tháng 1/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đầu tháng 11/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

