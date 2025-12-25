Chiều 24/12, Đảng ủy phường Ngọc Hà tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Ngọc Hà công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021–2026.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động ông Lê Thanh Nam đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Công Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà.

Đảng ủy phường Ngọc Hà cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ông Nguyễn Công Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND phường, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, lý do ông Nguyễn Công Thành xin thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường do tình hình sức khỏe và nguyện vọng cá nhân.

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Công Thành là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình.