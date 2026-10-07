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Bỉ sẵn sàng gửi cho Ukraine 3 máy bay F-16, nhưng kèm điều kiện

Hoàng Vân
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Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cho biết, Bỉ sẽ hoàn tất quy trình phê duyệt việc chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine trong thời gian tới.

Bỉ sẵn sàng chuyển giao 3 máy bay F - 16 cho Ukraine với điều kiện cần thiết - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của Bỉ.

“Bỉ có thể làm điều này khá nhanh chóng. Các chiến đấu cơ F-16 của chúng tôi đã được nâng cấp với công nghệ tác chiến điện tử của Pháp. Vì vậy, khi gửi chúng đến Ukraine, chúng tôi cần có một thỏa thuận chuyển giao bên thứ ba được ký kết với Pháp.

Sau khi được phê duyệt, chúng tôi sẽ cung cấp các máy bay F-16. Tôi tin, thỏa thuận này có thể sớm được ký kết. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu sắp xếp hậu cần”, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói.

3 chiếc máy bay này dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2026.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Bỉ đã đồng ý giao 3 chiếc F-16 này vào cuối năm nay.

Ông Francken cũng bác bỏ các báo cáo về những vấn đề trong việc bảo trì máy bay F-16 của Ukraine, do công ty Sabena Engineering của Bỉ thực hiện.

Theo lời bộ trưởng, hiện mỗi tháng có 4 máy bay F-16 Ukraine được bảo dưỡng xong, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 6 chiếc.

Ông Francken cho biết thêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Serhiy Boiev gần đây đã đến thăm Sabena Engineering, và thấy công việc đang tiến triển bình thường.

“Chúng tôi không chỉ bảo dưỡng các máy bay F-16 của Ukraine, mà còn bảo dưỡng tất cả các máy bay của Mỹ đến từ Trung Đông”, ông Francken nói, đồng thời cho biết thêm, công việc không gặp vấn đề gì.

Theo vị bộ trưởng, Bỉ đã giao 50.000 viên đạn cho máy bay F-16 của Ukraine cách đây vài tuần, và đang xem xét yêu cầu bổ sung từ Ukraine.

Theo Defense Express
Tags

Ukraine

F-16

Vladimir Zelensky

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