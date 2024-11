Bị sa thải, mất công việc mức lương 2,5 tỷ đồng/năm, người phụ nữ 61 tuổi lái xe công nghệ đi giao hàng: 'Tôi không được nghỉ dù chỉ 1 ngày!'

Melvin, 61 tuổi, ở Jacksonville, Florida, đã bị sa thải khỏi vị trí chuyên viên Quan hệ công chúng với mức lương gần sáu con số ở Nashville, Tennessee, vào năm 2019.

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu, bà đã làm việc 7 ngày/tuần để nhận và trả đơn hàng trên các ứng dụng giao hàng — thường là mỗi ngày làm việc kéo dài 12 giờ.

"Nếu tôi không mang điện thoại theo khi vào phòng tắm, tôi có thể bỏ lỡ một đơn hàng", bà nói. "Hoặc khi tôi đang giặt quần áo, tôi sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi".

Hiện gia đình bà đang sống trong một ngôi nhà nhỏ có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh với mức chi phí cố định sở hữu nhà là 2900 USD/tháng (khoảng 73,5 triệu đồng).

Chật vật mưu sinh

Hiện bà đang giao hàng trên Shipt và Instacart, kiếm được khoảng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) trước thuế vào năm ngoái. Bà hy vọng con số này sẽ tăng lên khoảng 75.000 USD/năm (khoảng 1,9 tỷ đồng). Melvin cho biết trước khi mất việc làm PR, bà đã kiếm được gần 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Melvin chia sẻ, cuộc sống hiện tại của bà không được tốt lắm. “Bề ngoài có vẻ ổn, nhưng tôi thấy mọi thứ như đang treo lơ lửng trên đầu. Đừng nghĩ rằng tôi dễ dàng vì tôi không nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ".

Bà Melvin và con trai.

Melvin là một trong số hàng triệu người giao hàng trên các nền tảng việc làm tự do. Mặc dù sau dịch bệnh, nền kinh tế đã cải thiện nhưng tỷ lệ thất nghiệp dao động quanh mức thấp kỷ lục là 4% trong hơn 2 năm và thu nhập trung bình phần lớn theo kịp lạm phát, đã chậm lại còn 3,3% kể từ khi đạt đỉnh trên 9% vào mùa hè năm 2022.

Nhưng công việc tự do vẫn tiếp tục trở nên phổ biến vì chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao. Bank of America phát hiện ra rằng tỷ lệ trong số gần 70 triệu khách hàng của mình nhận được thu nhập từ các nền tảng tự do đạt 3,8% vào tháng 3, vượt qua mức đỉnh trước đó vào năm 2022.

Melvin cho biết về cuộc sống hiện tại: "Tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi không có ngày nghỉ nào. Về mặt thể chất và tinh thần, điều đó gây tổn hại". Bà cho biết thêm, bà đã dừng việc khám sức khoẻ định kỳ, hoãn việc sửa chữa nhà cửa do tình hình tài chính gia đình eo hẹp.

Niềm vui trong công việc

Khó khăn là thế nhưng Melvin cũng có những niềm vui nhỏ trong công việc. Bà có nhiều khách hàng quen, nhiều người trong số họ trở thành bạn bè thân thiết sau này.

Bà bày tỏ: “Tôi đã có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống trong 4 năm qua, hầu hết là nhờ vào công việc này nhưng điều đó thật khó khăn” . Ngoài tiền lương, bà còn nhận thêm được tiền boa từ khách hàng. Hiện trong những ngày cuối tuần, bà vẫn chăm chỉ làm việc để đảm bảo cuộc sống.

"Cảm giác thật tệ khi đến một ngôi nhà nào đó rất xa. Tôi dùng xe của mình, thời gian của mình, đi 2 tiếng đến nơi để giao hàng cho họ nhưng nếu nếu không nhận được tiền boa. Điều đó khiến tôi phát cáu. Tôi sẽ lên một danh sách các địa chỉ mà khách hàng không boa tiền để không nhận giao hàng đến đó nữa", Melvin bày tỏ.

Đôi khi quá áp lực, bà Melvin sẽ đi chơi, đi du lịch. Năm ngoái, bà quyết định chi 1/2 số tiền tiết kiệm trong một năm để đi du lịch với gia đình con trai. Đó là chuyến đi sau 5 năm làm việc không ngừng nghỉ, cũng là món quà mà bà tự thưởng cho chính mình.

"Tôi đã không làm điều này suốt một thời gian dài. Đôi lúc, tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi" , bà Melvin nói.