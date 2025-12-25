Rostec, tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga, đã phản bác mạnh mẽ bản tin của Reuters sau khi hãng thông tấn có trụ sở tại Anh tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang chịu áp lực.

Rostec nhấn mạnh rằng hãng thông tấn của phương Tây này không hiểu rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang tập trung vào giải quyết các vấn đề của quốc gia, chứ không phải là tạo ra thêm lợi nhuận.

“Chúng tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng các bạn vẫn chả hiểu gì về người Nga cả. Các quý ông từ Reuters đã nhầm lẫn về điều quan trọng nhất: động lực thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi không phải là nỗi sợ hãi, cũng không phải là tiền bạc như ở phương Tây. Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi ở thời điểm này không phải là về thương mại, lợi nhuận, vốn hóa hay khả năng sinh lời, mà là về việc giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia và thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước”, Rostec tuyên bố trên tài khoản Telegram của tập đoàn.

Tập đoàn nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng lên nhiều lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Máy bay, xe bọc thép, pháo binh, máy bay không người lái và đạn dược đang được giao với số lượng lớn và thậm chí còn vượt tiến độ.

Rostec cũng thừa nhận có hình phạt nếu đơn hàng không hoàn thành.

“Đúng vậy, các hình phạt nghiêm khắc đã được áp dụng đối với việc không hoàn thành đơn đặt hàng của nhà nước. Đây là yêu cầu cấp thiết của thời đại và không thể khác được”, Rostec nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố các doanh nghiệp quốc phòng phương Tây chỉ có thể mơ về tốc độ tăng trưởng mà Rostec đang thể hiện.

Trong bản tin ngày 23/12, Reuters cho biết các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang gặp khó khăn và phải chịu áp lực sau nhiều năm tăng cường sản xuất để phục vụ chiến sự. Hãng tin cho hay ít nhất 34 người đã phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì cản trở các mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.

Th﻿am khảo: Tass, Reuters