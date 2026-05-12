Bi Rain khẳng định chắc nịch về chuyện yêu đương của 2 con gái

Sáng 12/5, tờ TVReport đưa tin, Bi Rain vừa làm khách mời trên chương trình Uh, but Like, Seriously! (đài SBS) và có những chia sẻ gây xôn xao về 2 cô con gái rượu. Khi được hỏi “Sau này nếu con gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt thì anh sẽ làm gì?”, Bi Rain đã khẳng định chắc nịch ngay trên sóng truyền hình: “Tôi rất kiên định trong chuyện này. Trong giai đoạn trung học cơ sở và trung học phổ thông thì 2 con gái của tôi tuyệt đối không được yêu đương. Phải đến khi trưởng thành (tốt nghiệp cấp 3) thì chúng mới được dẫn bạn trai về ra mắt”.

Cũng ở chương trình Uh, but Like, Seriously! vừa mới lên sóng, Bi Rain còn chia sẻ lại kỷ niệm trong lần đi cổ vũ hội thao ở trường của con gái: “Tôi đương nhiên là phải tham gia hội thao của con rồi. Con gái đầu lòng của tôi học chung trường với con gái cặp đôi Baek Ji Young - Jung Suk Won. Tôi và Jung Suk Won đều có thân hình lực lưỡng mà đúng không? Khi tham gia phần thi kéo co, tôi cùng cậu ấy đã hạ quyết tâm ‘Hôm nay nhất định phải giúp các con giành được chức vô địch’. Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện lại không hề dễ dàng. Chúng tôi ban đầu đã phối hợp không tốt lắm. Vì quá muốn thắng, tôi đã quấn dây thừng vào tay và kéo bằng sức lực của cả cơ thể. Cuối cùng cũng thắng. Nhưng khi tôi với Jung Suk Won cùng ăn mừng chiến thắng thì 2 cô con gái ngồi bên ngoài lại vờ như không quen biết chúng tôi và cứ thế ăn bánh thôi".

Bi Rain cũng thường đưa 2 con gái đến xem anh biểu diễn ở các concert. Nam ngôi sao tâm sự: “Tôi muốn lúc vẫn còn khỏe mạnh phải cho các con thấy được hình ảnh bản thân mình đứng trên sân khấu. Các con rất thích được đi xem tôi biểu diễn như vậy”.

Đây không phải lần đầu tiên Bi Rain có những chia sẻ gây sốt về 2 ái nữ. Trước đó ở chương trình Knowing Brothers, nam ngôi sao đã chiếm sóng mạng xã hội khi hé lộ về ngoại hình của 2 cô con gái: “2 con gái giống vợ tôi vì có mắt 2 mí. Các con tôi thích âm nhạc lắm, lập tức đứng bật dậy và nhảy theo khi ca khúc When We Disco của Park Jin Young được phát”.

Chủ tịch công ty giải trí JYP - Park Jin Young, cũng thích thú trước năng khiếu nhảy múa của 2 ái nữ nhà Bi Rain - Kim Tae Hee, thậm chí còn đặt kèo debut ngay từ bây giờ: “2 con gái nhà Bi Rain có tài năng hơn người, mà tôi cũng có 2 cô con gái. 4 nàng công chúa này vừa đủ để có thể tạo thành 1 nhóm nhạc nữ rồi!”.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn nhằm quảng bá cho bộ phim Red Swan hồi năm 2024, Bi Rain lần đầu tiết lộ về nguyên nhân khiến anh không muốn công khai hình ảnh các con: “Tôi đắn đo và tự hỏi liệu mình có nên cởi mở hơn về chuyện gia đình hay không. Trong thâm tâm, tôi cũng từng muốn khoe rằng các con tôi dễ thương ra sao và trưởng thành nhanh chóng theo năm tháng. Thế nhưng theo thời gian, tôi nhận ra có những người chỉ trích người khác chỉ vì chuyện lập gia đình. Vậy nên, tôi không còn muốn chia sẻ hình ảnh về gia đình mình với công chúng”.

Bi Rain - Kim Tae Hee quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn vào các năm 2017 và 2019. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi đáng ngưỡng mộ hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn nhờ câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.