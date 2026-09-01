Tìm hiểu bí quyết manifest từ Kris Jenner của gia tộc Kardashian để thu hút may mắn và tài lộc.

Trong thế giới của những người giàu có và thành công bậc nhất, khái niệm manifest (hiện thực hóa) hay luật hấp dẫn không còn là điều gì quá xa lạ. Mới đây, đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện hài hước nhưng đầy thâm thúy giữa Kris Jenner, Khloé Kardashian và Scott Disick đã hé lộ triết lý sống kinh điển của 'mẹ đẻ' gia tộc Kardashian: "Fake it till you make it" (Giả vờ thành công cho đến khi bạn thực sự thành công). Cùng khám phá câu chuyện thú vị đằng sau chiếc cúp Emmy danh giá và những bài học đắt giá về nghệ thuật thu hút năng lượng tích cực từ người phụ nữ quyền lực này.

Khi vũ trụ lắng nghe bạn

Khi nhắc đến gia tộc Kardashian-Jenner, người ta thường ngay lập tức nghĩ đến những khối tài sản khổng lồ, đế chế truyền thông tỷ đô và lối sống xa hoa bậc nhất tại Hollywood. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ và những thành tựu thương mại vĩ đại ấy là một tư duy chiến lược sắc bén cùng niềm tin vững chắc vào nghệ thuật manifest (hiện thực hóa) – khả năng thu hút những điều mình mong muốn thông qua năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ của tiềm thức.

Trong một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường đầy thú vị và chân thực, khi được hỏi về lý do tại sao lại trưng bày một chiếc cúp Emmy danh giá ngay trong không gian làm việc và sinh hoạt, Kris Jenner đã có một màn đáp trả vô cùng bá đạo.

Trò chuyện cùng cô con gái Khloé Kardashian và nam doanh nhân Scott Disick, Kris Jenner bật mí triết lý sống kinh điển đã giúp gia đình bà vươn lên đỉnh cao: "You put it out there, and it just might happen... You have to put it in the universe" (Bạn cứ đưa nó ra ngoài vũ trụ, và điều đó rất có thể sẽ xảy ra... Bạn phải đặt nó vào trong vũ trụ).

Từ chiếc cúp Emmy đến triết lý sống "Fake it till you make it"

Câu chuyện trở nên vô cùng hài hước và cởi mở khi Khloé thắc mắc tại sao mẹ mình lại sở hữu một chiếc cúp Emmy trong khi gia tộc chưa từng giành được giải thưởng truyền hình chính thức đó theo cách thông thường. Hóa ra, chiếc cúp vàng danh giá này được chính cô con gái quyền lực Kim Kardashian mua lại tại một phiên đấu giá nghệ thuật uy tín và trân trọng tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 60.

Trước sự ngạc nhiên và trêu chọc của mọi người xung quanh, Kris Jenner hoàn toàn không hề ngượng ngùng mà ngược lại, bà khẳng định mạnh mẽ giá trị tinh thần to lớn của món quà đặc biệt này. Đối với một bậc thầy kinh doanh như bà, việc trưng bày một giải thưởng lớn không phải là sự khoe khoang sáo rỗng, mà là một phương pháp ám thị tâm lý cực kỳ mạnh mẽ - đưa mục tiêu vào không gian sống để tiềm thức luôn ghi nhớ và vũ trụ sẽ tìm cách hiện thực hóa nó.

Khi Scott Disick hóm hỉnh đùa rằng: "Throw an Oscar in there" (Thêm một tượng vàng Oscar vào đây luôn đi), Kris Jenner hoàn toàn tán thành với tư duy vươn lên không giới hạn này.

Đúc kết lại bài học sâu sắc trong cuộc trò chuyện đầy tiếng cười, Kris Jenner mỉm cười chia sẻ châm ngôn sống cốt lõi đã làm nên thương hiệu của gia tộc: "Fake it till you make it" (Giả vờ thành công cho đến khi bạn thực sự thành công). Ngay lập tức, Khloé Kardashian hưởng ứng với sự đồng tình tuyệt đối: "Hello, my motto of life" (Xin chào, đây chính là châm ngôn sống của tôi).

Sức mạnh của việc "đưa nguyện vọng vào vũ trụ" dưới góc nhìn khoa học

Triết lý sống của Kris Jenner thực ra không chỉ là một câu nói cửa miệng mang tính truyền động lực trên mạng xã hội, mà nó phản ánh một chân lý đã được nhiều nhà tâm lý học và các chuyên gia phát triển bản thân chứng minh: Năng lượng luôn đi theo sự tập trung. Khi bạn liên tục khao khát một điều gì đó, nói về nó mỗi ngày, hình dung về nó với tất cả cảm xúc chân thật và thậm chí là hành động như thể bạn đã sở hữu nó, não bộ sẽ tự động thiết lập các kết nối thần kinh mới. Điều này giúp bạn trở nên nhạy bén hơn trong việc nắm bắt các cơ hội xung quanh để biến điều ước thành hiện thực.

Gia tộc Kardashian-Jenner chính là minh chứng sống động và thuyết phục nhất cho việc áp dụng thành công luật hấp dẫn vào thực tế kinh doanh khốc liệt. Từ những cô nàng hotgirl mạng xã hội ban đầu cho đến khi chuyển mình thành những nữ tỷ phú tự thân quyền lực nhất hành tinh, mỗi bước tiến chiến lược của họ đều bắt đầu từ một tầm nhìn lớn được nuôi dưỡng từ sâu thẳm trong tâm trí trước khi được khắc họa rõ nét ngoài đời thực. Họ dám nghĩ lớn, dám nói lớn và dám hành động bất chấp mọi hoài nghi từ dư luận xã hội.

Bài học về sự tự tin và năng lượng tích cực từ Kris Jenner

Nhìn vào hành trình của Kris Jenner, chúng ta có thể học hỏi được một bài học vô cùng đắt giá về sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Đôi khi, rào cản lớn nhất ngăn cản chúng ta chạm tới thành công không phải là thiếu tài nguyên hay cơ hội, mà chính là sự tự ti và nỗi sợ hãi thất bại bên trong tâm hồn. Bằng cách áp dụng tư duy "Fake it till you make it", Kris Jenner dạy chúng ta cách xây dựng lớp giáp tinh thần vững chắc, luôn hướng về phía trước và giữ vững tâm thế của một người chiến thắng.

Việc chủ động bao quanh bản thân bằng những biểu tượng của thành công, nguồn năng lượng tích cực và những mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn duy trì động lực mạnh mẽ ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống. Vũ trụ luôn lắng nghe những ai biết rõ mình muốn gì và dám kiên định với mong muốn đó.

Câu chuyện vui nhộn nhưng mang triết lý sâu sắc từ gia tộc Kardashian qua lời kể của Kris Jenner mang lại cho chúng ta nguồn cảm hứng tuyệt vời: Đừng ngại ước mơ lớn, đừng ngần ngại tuyên bố mục tiêu của mình với thế giới và hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Hãy luôn tin tưởng vào giá trị bản thân, nuôi dưỡng năng lượng tích cực và hành động với kỷ luật thép. Giống như cách Kris Jenner đặt chiếc cúp Emmy đầy tự hào trong phòng khách, những điều kỳ diệu bạn hằng mong ước cũng sẽ sớm tìm đường đến với cuộc đời bạn nếu bạn thực sự khao khát nó bằng cả trái tim và khối óc của mình!