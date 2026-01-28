Bí quyết nâng tầm sống khỏe bắt nguồn từ một nguyên liệu trong gian bếp

Không hẹn mà gặp, họ đều chọn Neptune Olive Light - loại dầu ăn vừa mới có mặt trên thị trường.

Công thức kết hợp độc đáo từ hai thành phần dầu tốt cho sức khỏe

Trong gia đình anh Vũ Sơn và chị Sophia (tài khoản TikTok Phan Family), vì chị Sophia lớn lên ở châu Âu nên chị đánh giá cao chất lượng của dầu ô-liu và thường xuyên sử dụng trong nấu nướng, đặc biệt các món Ukraine thiên về trộn salad, áp chảo nhẹ. Trong khi đó, anh Vũ Sơn ưa chuộng những món chiên, xào đậm chất châu Á. Chính sự khác biệt này từng khiến gia đình phải sử dụng nhiều loại dầu ăn.

Câu chuyện của gia đình Võ Hạ Trâm và Vikas cũng là một ví dụ điển hình. Dù có những khác biệt về văn hóa, nhưng cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong quan điểm sống: mong muốn nâng tầm chất lượng cuộc sống, bắt đầu từ sự chỉn chu trong bữa ăn. Chính nền tảng ấy khiến Võ Hạ Trâm lựa chọn ngay Neptune Olive Light từ khi mới ra mắt, bởi đây là mảnh ghép phù hợp khi kết hợp hai thành phần dầu tốt cho sức khỏe.

Võ Hạ Trâm tin chọn Neptune Olive Light vì đây là dầu ăn kết hợp tinh hoa giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất, giúp nâng tầm sống khỏe cho cả gia đình

Theo nữ ca sĩ được biết, dầu ô-liu Extra Virgin được ép lạnh từ trái ô-liu tươi trong vòng 24h sau khi thu hoạch, giúp lưu giữ tối đa dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Loại dầu này được đánh giá cao nhờ vai trò "chất béo chủ đạo" trong chế độ ăn Địa Trung Hải, nằm ở vị trí trung tâm kim tự tháp dinh dưỡng và được xem như một phần không thể thiếu trong nhiều hướng dẫn chế độ ăn lành mạnh.

Bên cạnh đó, dầu gạo lứt được ví như "dầu ăn của trái tim" nhờ chứa các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe tim mạch như gamma-oryzanol và phytosterol. Loại dầu này còn xuất hiện trong các khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh lẫn ăn chay

Với những ai nghiêm túc theo đuổi lối sống lành mạnh hoặc ăn chay như Nhà sáng tạo nội dung 'Ăn chay cùng Nhi', việc chọn được một nguyên liệu phù hợp sẽ giúp mỗi bữa ăn nhẹ nhàng và trải nghiệm nấu nướng yên tâm hơn. Cô rất ấn tượng với Neptune Olive Light vì có sự kết hợp của hai loại dầu nổi tiếng trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhiều gia đình hào hứng lựa chọn Neptune Olive Light ngay từ khi vừa ra mắt bởi công thức kết hợp độc đáo từ hai thành phần dầu tốt cho sức khỏe

Gia đình Bún Đậu cũng không xa lạ với công dụng của dầu ô-liu hay dầu gạo lứt, nên khi biết Neptune Olive Light kết hợp từ hai thành phần dầu tốt cho sức khỏe này, gia đình đã chọn ngay "tân binh" này. Sự hiện diện của 'trợ thủ’ mới giúp hai vợ chồng thêm an tâm, bởi mỗi bữa cơm gia đình luôn có sự đồng hành của những dưỡng chất tốt. Gia đình Bún Đậu chia sẻ: "Neptune Olive Light vừa giàu gamma-oryzanol và phytosterol tốt cho tim mạch, vừa giàu Vitamin E chống oxy hoá, hỗ trợ mình xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho cả gia đình."

Nâng tầm trải nghiệm ẩm thực trong gian bếp hiện đại

Trong gian bếp hiện đại, một nguyên liệu được đánh giá cao không chỉ ở giá trị dinh dưỡng mà còn ở tính linh hoạt – đáp ứng nhiều cách chế biến và hài hòa với nhiều phong cách ẩm thực. Với tiêu chí này, sau khoảng thời gian "chào sân", Neptune Olive Light liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và giới đầu bếp. Cụ thể là khả năng dễ ứng dụng cho nhiều món từ Âu đến Á, phù hợp với nhiều phương pháp nấu.

Bếp trưởng Vũ Xuân Trường vốn nổi tiếng với phong cách ẩm thực Fusion, đánh giá: "Neptune Olive Light có rất nhiều ưu điểm. Một là bản thân nguyên liệu đã có sự tinh tế, hai là khi phối cùng món ăn sẽ mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn, hài hòa."

Còn Đầu bếp Richard Bùi - nổi tiếng với phong cách Á – Âu đánh giá cao Neptune Olive Light khi kết hợp dầu ô-liu Extra Virgin với dầu gạo lứt, nhờ đó lần đầu tiên anh có thể thực hiện món tonkatsu (thịt heo chiên xù) giòn ngon với một loại dầu chứa thành phần ô-liu nguyên chất. Anh tâm đắc: "Với công thức kết hợp mới mẻ này, từ nay các bạn yêu thích dầu ô-liu có thể yên tâm thoải mái chế biến các món ăn chiên xào. Đây cũng là một lựa chọn đáng thử để nâng tầm chất lượng món ăn."

Nhiều đầu bếp cho biết Neptune Olive Light đáp ứng nhiều cách chế biến và hài hòa với nhiều phong cách ẩm thực khác nhau

Đại diện cho hội yêu bếp nhà, Tiktoker ẩm thực triệu view Phương Phương chia sẻ rằng cô khá ưng Neptune Olive Light sau khi dùng thử, bởi lẽ chỉ một chai đã có thể dùng cho chiên, xào lẫn trộn salad, quan trọng là cảm giác thanh nhẹ, yên tâm hơn vì tốt cho sức khỏe. Với cô, đây đúng là loại dầu theo tinh thần "Kết hợp tinh hoa, nâng tầm sống khỏe".

Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất, Neptune Olive Light chính là một lựa chọn phù hợp, tinh tế cho những ai muốn nâng cấp gian bếp, hướng đến sức khỏe cho gia đình.