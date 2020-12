Bí quyết luộc thịt thơm ngon không có váng bọt

Thịt luộc là món ăn đơn giản và dễ làm nhất trong danh sách ẩm thực, một đĩa thịt luộc đẹp mắt luôn biết cách "chiều" dạ dày và vị giác của những thực khách dù khó tính hay dễ tính. Vậy làm cách nào để luộc thịt đúng cách là điều nhiều người làm nội trợ băn khoăn.



Đĩa thịt luộc thơm ngon đẹp mắt. (Ảnh minh họa)

Luộc thịt bằng nước lạnh

Thứ nhất, nhiều người nội trợ khi luộc thịt có thói quen bỏ thịt vào nồi nước nguội sau đó bật bếp cho nước và thịt cùng sôi, ngược lại nhiều người lại chọn cách cho thịt vào nước sôi và luộc. Cách nào mới đúng?

Nếu là người biết quan sát rất dễ nhận thấy khi luộc thịt cho thịt vào nồi nước sôi thì sẽ rất ít thấy có bọt nổi lên, tuy nhiên đây lại là cách làm sai lầm.

Chính việc thả miếng thịt sống vào nồi nước sôi như vậy, vô hình chung là các thớ thịt và hợp chất protein se cứng đóng vón lại, các chất protein bên trong không thôi ra được. Tương tự, các chất độc cũng đóng lại và không có bọt nổi lên, điều này khiến nhiều bà nội trợ tưởng lầm thịt ngon và không có chất bảo quản.

Luộc thịt đúng cách là phải cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới đun, điều này sẽ khiến thịt vừa giữ được độ ngọt vừa có thể lọc sạch bọt bẩn trong thịt cùng các độc tố ẩn trong thớ thịt.

Bạn có thể thả vào nồi nước thịt một vài tép tỏi nguyên cùng vài lát gừng thái mỏng với 1-2 thìa cà phê muối để món thịt luộc thêm phần hấp dẫn.

Cách chọn thịt ngon

Tránh mua thịt có màu đỏ đậm, bởi thịt màu đỏ đậm nghĩa là do lúc giết con vật không giẫy khiến máu đọng trong tế bào hoặc thịt có chất tạo nạc nên thịt có màu thẫm hơn, người tiêu dùng nên tránh không mua. Người mua cũng có thể nhìn thấy rõ nhất, thịt chứa chất tạo nạc thì lớp mỡ thường quá mỏng. Do đó, chị em nội trợ nên chọn những miếng thịt màu không rực rỡ, mỡ dày, trải đều sẽ an toàn hơn.

Chọn thịt ngon là một trong những yếu tố quan trọng để có món thịt luộc ngon đúng vị (Ảnh minh họa).

Nếu lo sợ thịt bị bơm hóa chất, tạp chất tồn dư bên trong, người nội trợ chỉ còn cách là chế biến sao cho các độc tố thôi được ra bên ngoài. Khi đó, người ăn mới phần nào yên tâm.

Khi chế biến thịt, chị em nội trợ lưu ý rửa thịt dưới vòi nước lạnh sau đó có thể dùng một ít muối hòa tan trong nước để rửa thịt. Bởi nước muối loãng cũng có tác dụng loại bỏ các chất bẩn từ thịt ra. Sau đó, cho thịt vào nồi luộc sơ đến khi sôi khoảng 2 phút thì đổ hết nước và bọt thừa trong nồi đi. Rửa lại miếng thịt và nồi một lần nữa dưới vòi nước sạch.

Tiếp tục cho nước sạch và thịt vào nồi, bắt đầu luộc cho đến khi thịt chín. Trong quá trình luộc tuyệt đối không được đậy nắp, thấy có bọt, cặn nổi lên thì dùng muỗng hớt bỏ hết. Thịt luộc ngon chuẩn vị sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng, thịt ngọt mềm, nước trong hơi có vị đậm, thời gian luộc thịt tối thiểu là 30 phút.