Đẹp trai như tài tử, xào cơm đỉnh như đầu bếp anime: Hiện tượng mạng khiến hàng ngàn người xếp hàng dài chờ mua.

Theo trang tin South China Morning Post, một thanh niên Trung Quốc 19 tuổi đã từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ cách bán cơm chiên khác thường: mặc vest, tạo dáng như một đầu bếp trình diễn và đôi khi ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trong lúc xào nấu.

Quầy hàng của anh tại một khu chợ đêm ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, hiện mang về doanh thu 50.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương với hơn 194 triệu đồng.

Không chỉ gây chú ý bởi món ăn, chàng trai họ Lư còn biến quá trình nấu cơm chiên thành một màn trình diễn được thiết kế để thu hút khách hàng và tạo dấu ấn trên mạng xã hội.

Lư bắt đầu quản lý quầy hàng tại Yên Đài từ năm 17 tuổi. Khi mới khởi nghiệp, công việc của anh chủ yếu xoay quanh việc chuẩn bị nguyên liệu, xào cơm và phục vụ khách tại khu chợ đêm.

Tuy nhiên, vào một ngày, trong lúc đang nấu ăn, anh bất chợt quyết định mặc vest với mong muốn tạo ra hình ảnh trông “đứng đắn” hơn.

Ý tưởng tưởng như ngẫu hứng này nhanh chóng trở thành điểm nhận diện của quầy hàng.

Nguồn ảnh: South China Morning Post

Hiện ở tuổi 19, Lư thường xuyên xuất hiện trong những đoạn video với phong cách trình diễn sành điệu. Khi xào nấu, anh có thể vuốt tóc ra sau, nháy mắt trước ống kính, bắt lấy quả trứng do người nhà ném tới hoặc thực hiện động tác nâng cao gối trong lúc đổ thức ăn thừa từ chảo ra ngoài.

Anh cũng sử dụng kỹ thuật xóc chảo, một động tác vốn quen thuộc với các đầu bếp Trung Quốc, nhưng biến nó thành một phần trong màn trình diễn của mình.

Để hình ảnh thêm phần giống một nhân vật bước ra từ truyện tranh, anh Lư đôi khi ngậm một điếu thuốc trên miệng trong lúc nấu ăn nhưng không châm lửa hút.

Phong cách này nhanh chóng được người dùng mạng chú ý. Tài khoản mạng xã hội của Lư hiện thu hút 46.000 người theo dõi và 190.000 lượt thích. Anh thường đăng các video ghi lại cách nấu ăn “ngầu” của mình cùng thẻ bắt đầu bằng #sanjifriedrice, hay “cơmchiênSanji”.

Cái tên Sanji không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Đây là một đầu bếp có phong cách nổi bật trong bộ truyện tranh Nhật Bản One Piece do hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng người Nhật Eiichiro Oda sáng tác. Hình ảnh của Lư vì thế càng khiến người xem liên tưởng đến nhân vật này.

Đằng sau những màn trình diễn trên mạng xã hội là một công việc có cường độ cao. Quầy hàng của Lư mở cửa từ 5 giờ chiều đến 11 giờ 30 phút đêm mỗi ngày. Vào những giờ cao điểm, anh có thể hoàn thành một suất cơm chiên chỉ trong vòng ba phút.

Lư cho biết quầy hàng bán được hơn 200 suất cơm chiên mỗi ngày. Mỗi suất có giá khoảng 10 nhân dân tệ, tương đương với hơn 38 nghìn đồng.

Theo Lư, doanh thu của quầy đạt 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận còn lại là 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương với hơn 77 triệu đồng.

Công việc kéo dài nhiều giờ liên tục khiến anh gần như không có thời gian nghỉ trong lúc quầy hoạt động. Để duy trì tốc độ phục vụ, Lư nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ gia đình.

Người bố giúp anh chuẩn bị nguyên liệu, qua đó cho phép Lư tập trung nhiều hơn vào việc nấu nướng và phần trình diễn. Đôi khi, ông cũng đứng bên cạnh phụ nấu ăn.

Với sự hỗ trợ đó, Lư có thể vừa đảm bảo tốc độ phục vụ, vừa duy trì phong cách đặc trưng vốn giúp quầy hàng trở nên nổi tiếng trên mạng.

Khi phong cách trở thành công cụ kinh doanh

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Lư không chỉ nằm ở việc một quầy cơm chiên có thể tạo ra doanh thu 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Điểm khác biệt nằm ở cách anh biến bản thân và quá trình nấu ăn thành một phần của sản phẩm.

Lư cho biết ban đầu anh mặc vest chỉ vì muốn “mang lại chút lãng mạn cho nơi chốn xô bồ”. Anh không ngờ quyết định này lại nhận được sự “nhiệt tình” lớn đến vậy từ phía khách hàng.

Sự chú ý ban đầu có thể đến từ hình ảnh. Khách hàng tò mò trước một thanh niên mặc vest đứng xào cơm giữa không khí náo nhiệt của chợ đêm, rồi bị thu hút bởi những động tác tạo dáng, cách xóc chảo và màn trình diễn trong quá trình chế biến.

Tuy nhiên, theo Lư, sự tò mò chỉ là bước đầu.

Nguồn ảnh: South China Morning Post

Anh thừa nhận khách hàng có thể mua cơm chiên của mình “vì tò mò,” nhưng nhấn mạnh: “Điều giữ chân họ lại chính là hương vị”.

Cách lý giải này cũng cho thấy Lư không xem phần trình diễn là yếu tố duy nhất giúp quầy hàng duy trì hoạt động. Hình ảnh có thể khiến khách dừng lại, nhưng chất lượng món ăn mới là thứ quyết định liệu họ có quay trở lại hay không.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng kéo theo những câu hỏi về tính hợp lý trong các con số mà Lư công bố.

Một số người theo dõi đặt vấn đề về cách quầy hàng có thể đạt doanh thu 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương với hơn 194 triệu đồng) khi giá mỗi suất chỉ khoảng 10 nhân dân tệ. Họ cho rằng các phép tính giữa số lượng suất bán ra, giá bán và doanh thu chưa hoàn toàn khớp nhau.

Trước những nghi vấn này, Lư giải thích rằng đôi khi anh làm một lúc vài suất. Anh cũng phát trực tiếp (livestream) hoạt động kinh doanh của quầy để thuyết phục những người hoài nghi.

Theo những gì Lư chia sẻ, công việc của anh không chỉ diễn ra trước máy quay. Mỗi ngày, anh phải đứng tại quầy từ 5 giờ chiều đến 11 giờ 30 phút đêm, phục vụ khách với tốc độ cao trong những khung giờ đông người.

Chính sự kết hợp giữa công việc thực tế tại quầy và nội dung được đăng tải trên mạng xã hội đã giúp hình ảnh “đầu bếp mặc vest” ngày càng lan rộng.

Phong cách đặc biệt của Lư nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. Một số người tập trung vào sự tương đồng giữa anh với nhân vật Sanji, trong khi những người khác quan tâm đến khả năng biến việc nấu ăn thành một màn trình diễn.

Nhiều bình luận bày tỏ rằng: “Trông bạn rất giống Sanji,”, “Anh ấy nấu ăn thật phong cách. Tôi muốn đến Sơn Đông để tận mắt chứng kiến”.

Bên cạnh những lời khen, cũng có những bình luận đặt câu hỏi về sức hút thực sự của quầy hàng.

Có người đặt câu hỏi rằng: “Các bạn xem video của cậu ấy vì món ăn hay vì khuôn mặt vậy?”.

Những phản ứng trái chiều này phần nào cho thấy sức hút của mô hình mà Lư đang xây dựng không chỉ đến từ món cơm chiên. Mà có lẽ ngoại hình, trang phục, động tác biểu diễn và cách quay video đều góp phần tạo nên một hình ảnh dễ nhận biết trên mạng xã hội.

Từ một thanh niên bắt đầu quản lý quầy hàng khi mới 17 tuổi, Lư hiện đã trở thành “trụ cột” của gia đình. Công việc mang lại cho anh doanh thu 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương với hơn 194 triệu đồng) và lợi nhuận 20.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 77 triệu đồng) sau khi trừ chi phí.

Dù vậy, anh chưa tiết lộ các kế hoạch kinh doanh cụ thể trong tương lai. Điều duy nhất được Lư chia sẻ là anh đã bắt đầu nhận học viên.

Động thái này cho thấy câu chuyện của quầy cơm chiên với chàng trai trẻ tuổi mặc vest có thể đang chuyển sang một giai đoạn mới, khi kỹ năng nấu ăn và phong cách trình diễn của Lư không chỉ được sử dụng để bán món ăn trực tiếp mà còn có thể trở thành thứ anh truyền lại cho những người khác.

Từ một quyết định mặc vest “để mang lại chút lãng mạn cho nơi chốn xô bồ”, Lư đã tạo ra một hình ảnh đủ khác biệt để thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Những màn xào cơm, xóc chảo, tạo dáng và thậm chí cả điếu thuốc chưa châm lửa đã biến một công việc vốn quen thuộc tại chợ đêm thành nội dung giải trí được chia sẻ rộng rãi.

Nhưng giữa tất cả những yếu tố tạo nên sự nổi tiếng ấy, Lư vẫn cho rằng thứ quyết định khách hàng ở lại không phải vẻ ngoài hay những màn trình diễn, mà là hương vị của món ăn.

Nhìn tổng thể, câu chuyện của Lư cho thấy trong thời đại mạng xã hội, một công việc tưởng chừng bình thường cũng có thể tạo ra sức hút nếu người bán biết cách xây dựng dấu ấn riêng.

Với Lư, bộ vest, những động tác xóc chảo và phong cách trình diễn đã giúp quầy cơm chiên nổi bật giữa một khu chợ đêm đông đúc. Nhưng sau lớp vỏ bắt mắt ấy, điều quyết định khách hàng có quay lại hay không vẫn là chất lượng món ăn. Và đó cũng là yếu tố giúp “đầu bếp Sanji” trẻ tuổi này duy trì công việc, trở thành trụ cột gia đình và bắt đầu mở rộng sang việc đào tạo học viên./