Bí quyết giữ khoai tây tươi ngon, không mọc mầm trong nhiều tháng.

Khoai tây được biết đến là nguồn cung cấp tinh bột và chất xơ tuyệt vời, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng sở hữu khả năng biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, từ nướng, luộc, chiên giòn đến sấy khô. Để đảm bảo chất lượng và hạn chế lãng phí, việc bảo quản khoai tây đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Những cách bảo quản khoai tây

Bảo quản khoai tây ở nơi thoáng mát

Nhiệt độ bảo quản có thể được coi là 1 trong những yếu tố gây ảnh hưởng đáng kể đến thời gian bảo quản của khoai tây. Nếu khoai tây được bảo quản trong khoảng 6–10°C thì sẽ giữ được trong nhiều tháng mà không bị hư hỏng.

Ngoài ra, việc bảo quản khoai tây trong những điều kiện không khí thoáng mát cũng có thể giúp trì hoãn khoai tây nảy mầm - 1 trong những dấu hiệu đầu tiên của sự hư hỏng.

Nghiên cứu đã cho thấy rằng, cách bảo quản khoai tây ở nhiệt độ mát sẽ làm tăng thời hạn sử dụng của chúng lên gấp 4 lần so với bảo quản ở nhiệt độ phòng. Đồng thời, việc bảo quản khoai tây ở nhiệt độ thấp cũng giúp lưu giữ hàm lượng vitamin C được lâu hơn (4 tháng). Ngược lại, khoai tây được bảo quản trong nhiệt độ phòng ấm sẽ mất gần 20% lượng vitamin C sau 1 tháng.

Luôn giữ khoai tây khô ráo

Nhiều người có thói quen rửa sạch khoai tây trước khi cất trữ, tuy nhiên đây lại là cách làm sai lầm. Việc rửa khoai khiến khoai dễ dàng bị ẩm, gây ra mùi mốc và nhanh hỏng hơn.

Không để khoai tây trong tủ lạnh

Việc bảo quản khoai tây trong tủ lạnh là điều tối kỵ. Điều này khiến hàm lượng tinh bột trong khoai tây chuyển hóa thành đường, làm thay đổi các chất trong khoai tây khi được nấu chín.

Nếu muốn sử dụng tủ đông để bảo quản lâu dài, lời khuyên cho bạn chính là hãy cắt nhỏ khoai tây, luộc sơ trước khi cho vào tủ đông. Ngoài ra, hãy đảm bảo khoai tây được ráo nước hoàn toàn trước khi bạn cho chúng vào tủ đông.

Đặt trong bát mở hoặc túi giấy

Khoai tây trong quá trình bảo quản cần có đối lưu không khí để giúp ngăn chặn sự tích tụ hơi ẩm, dẫn đến hư hỏng. Để đảm bảo điều này, cách bảo quản khoai tây chính là sử dụng các loại dụng cụ chứa đựng hở trong quá trình bao gói. Không sử dụng các loại hộp kín không có hệ thống lưu thông gió.

Nếu không có không khí lưu thông trong quá trình bảo quản, hơi ẩm thoát ra từ khoai tây sẽ tích tụ bên trong hộp đựng và tạo điều kiện tốt thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn gây hư hỏng hoặc khiến khoai tây mọc mầm.

Không để chung với hành tây và các loại hoa quả

Nhiều loại trái cây và rau quả giải phóng khí ethylene khi chín để giúp làm mềm trái cây và tăng hàm lượng đường trong nó. Nếu bảo quản gần với những loại trái cây và rau quả này thì có thể làm cho khoai tây mọc mầm và nhanh mềm hơn.

Do đó, để giữ được khoai tây lâu hơn thì nên bảo quản xa các loại thực phẩm như: Chuối, táo, hành tây và cà chua...Mặc dù chưa có nghiên cứu nào xem xét cách bảo quản khoai tây tốt nhất nhưng việc tạo điều kiện thông gió tốt trong quá trình bảo quản có thể mang lại hiệu quả cao hơn.

Mẹo chọn khoai tây ngon

Khoai tây sẽ để được lâu nhất nếu chúng còn tươi và tốt cho sức khỏe khi mua. Khi chọn, hãy tìm các đặc điểm sau:

Săn chắc khi chạm vào

Khoai tây mềm đã bắt đầu biến chất, vì vậy hãy tìm những chất lượng cứng và sáng.

Da mịn

Khoai tây bị hư hại do nhiệt độ lạnh có thể làm da bị rỗ và trung tâm màu nâu. Vì vậy, hãy sử dụng loại khoai tây có kết cấu mịn.

Không có vết bầm tím hoặc thương tích

Đôi khi khoai tây có thể bị hỏng trong quá trình thu hoạch hoặc vận chuyển. Tránh những vết thương có thể nhìn thấy, vì chúng sẽ khiến khoai tây trở nên nhanh hỏng hơn.

Không mọc mầm

Rau mầm là 1 trong những dấu hiệu đầu tiên của sự hư hỏng, vì vậy hãy tránh mua các loại khoai tây nảy mầm.

Khoai tây mọc mầm ăn được không?

Theo chuyên trang y tế Healthline, khoai tây chứa solanine và chaconine - hai hợp chất glycoalkaloid được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác, bao gồm cà tím và cà chua.

Với một lượng nhỏ, glycoalkaloid có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, bao gồm đặc tính kháng sinh và tác dụng giảm lượng đường trong máu và giảm cholesterol. Tuy nhiên, hợp chất này có thể trở nên độc hại khi ăn quá nhiều.

Khi khoai tây mọc mầm, hàm lượng glycoalkaloid của nó bắt đầu tăng lên. Do đó, ăn khoai tây mọc mầm có thể khiến bạn tiêu thụ quá nhiều hợp chất này. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng vài giờ cho đến 1 ngày sau khi ăn khoai tây mọc mầm.

Với liều thấp, tiêu thụ quá nhiều glycoalkaloid thường dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Khi tiêu thụ với số lượng lớn hơn, điều này thể gây ra huyết áp thấp, mạch nhanh, sốt, nhức đầu, lú lẫn và trong một số trường hợp là tử vong.