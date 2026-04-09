Bị phạt 3 triệu, tịch thu toàn bộ 42 cây mai: Người đàn ông “trả giá đắt” vì thiếu một tờ giấy

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn, thì phát hiện tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo có 42 cây mai vàng (Ochna integerrima).

Lực lượng chức năng kiểm tra số cây mai vàng của ông T. Ảnh: N.G

Qua xác minh, số cây này được xác định có tổng khối lượng khoảng 0,38m³. Chủ nhân cho biết đã mua tổng cộng 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo, nhưng 3 cây đã chết trong quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng phải xử lý là ông không thể xuất trình bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cây từ hóa đơn, hợp đồng mua bán đến bảng kê lâm sản.

Qua đánh giá sơ bộ, lực lượng kiểm lâm nhận thấy số cây này không phải dạng mai cảnh ở vườn ươm, mà là giống mai gốc lớn, có nhiều điểm tương đồng với loài mai vàng sinh trưởng phổ biến trong rừng Côn Đảo. Trước đó, lực lượng cũng đã đấu tranh với nhiều hành vi khai thác, mua gom mai vàng rừng ở Côn Đảo để chuyển vào đất liền.

Căn cứ quy định, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt ông T. số tiền 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 42 cây mai.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người có thói quen mua bán, vận chuyển cây cảnh, đặc biệt là các loại cây có giá trị như mai vàng. Trong nhiều trường hợp, người mua chỉ quan tâm đến giá và hình thức mà quên mất yếu tố pháp lý. Tuy nhiên, theo quy định, các loại cây thuộc danh mục lâm sản đều cần có hồ sơ chứng minh nguồn gốc rõ ràng khi vận chuyển, kinh doanh hoặc nuôi trồng.