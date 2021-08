Bị phạt 169 triệu đồng vì tập tụ lắc bầu cua trong lúc giãn cách

Sáng 12/8, Công an xã Tam Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, đã trao các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho 8 đối tượng tập trung đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, với tổng số tiền phạt 169 triệu đồng.

Trước đó, trưa 29/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Tam Phước bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Thái Thị Tám (SN 1963), Phạm Hoàng Duy Kha (SN 1992), Võ Thị Liên (SN 1980), Nguyễn Thị Diễm Hương (SN 1992), Phạm Hồng Thắm (SN 1967, cùng ngụ tại địa phương), Nguyễn Thanh Phong (SN 1978), Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1995, cùng ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) đang tập trung đánh bạc.

Qua điều tra, xác minh có 6 đối tượng tham gia lắc bầu cua ăn thua bằng tiền.



Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và vi phạm về giãn cách xã hội, với mức phạt 21,5 triệu đồng/người. 2 đối tượng còn lại bị phạt 20 triệu đồng/người về hành vi vi phạm về giãn cách xã hội.