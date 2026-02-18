HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị nước láng giềng từ chối hỗ trợ vận chuyển dầu Nga sau khi đường ống qua Ukraine bị đóng băng, 2 quốc gia EU lập tức tìm được 'cứu tinh'

Y Vân |

Dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba qua lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng kể từ ngày 27/1.

- Ảnh 1.

Ngày 17/2, Bộ trưởng Kinh tế Cộng hòa Séc, Karel Havlicek, cho biết nước này sẵn sàng cung cấp một lượng nhỏ dầu thô cho Slovakia thông qua nhánh đông của đường ống Druzhba sau khi nhánh tây từ Ukraine vẫn bị tạm ngừng.

Séc đã ngừng sử dụng nguồn cung dầu từ Nga qua đường ống Druzhba năm ngoái sau khi mở rộng một tuyến đường thay thế. Nước này nêu khả năng đảo chiều dòng chảy của đoạn đường ống thuộc lãnh thổ Séc sang Slovakia như một phương án hỗ trợ nước láng giềng.

Ông Havlicek nói với Reuters rằng một "lượng nhỏ nhất định" có thể được giao cho Slovakia ngay lập tức, nhưng để chuyển khối lượng lớn hơn thì cần điều chỉnh kỹ thuật. "Chúng tôi đã thảo luận với Thủ tướng Slovakia Robert Fico", ông nói.

"Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các giải pháp và cung cấp (khối lượng lớn hơn) trong vòng 1 năm", ông Havlicek nói với Reuters.

TIN LIÊN QUAN

Slovakia và Hungary vẫn tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba qua lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng kể từ ngày 27/1 khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng đường ống. Hungary và Slovakia đã đề nghị Croatia cho phép dầu của Nga được vận chuyển qua cảng và đường ống của nước này.

Tuy nhiên, phản hồi lại đề nghị trên, Croatia cho biết họ có thể hỗ trợ nhưng miễn đó không phải là dầu của Nga.

"Một thùng dầu Nga có thể rẻ hơn đối với một số nước nhưng chúng lại giúp tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine", Bộ trưởng Kinh tế Croatia Ante Susnjar viết trên X.

Trước tình hình này, Slovakia và Hungary bắt đầu thảo luận về việc sử dụng nguồn dầu dự trữ.

Theo Reuters﻿

Tags

Ukraine

EU

dầu

dầu Nga

đường ống

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại